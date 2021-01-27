Обучение станет дороже. Зато качественнее

Правительство поддержало предложение Министерства образования о повышении платы за обучение в вузах страны.

Увеличена сумма, выделяемая государством на образование одного студента, – так называемая корзина учащегося. Но, как следствие, увеличена общая стоимость обучения и уменьшено количество бесплатных мест. В министерстве подчеркивают, что изменения направлены на улучшение общего качества обучения, а количество бесплатных мест сокращено, поскольку некоторые финансируемые места в предыдущие годы оказались не востребованы. Министр просвещения Юргита Шюгждинене признала, что хотя обучение станет дороже, это коснется не всех специальностей. Больше всего изменится стоимость обучения в области социальных наук, – цена возрастет почти вдвое. Эти нововведения не касаются тех, кто уже учится. Повышение оплаты ожидает тех, кому еще только предстоит начать обучение.

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Правительство также одобрило план Министерства образования, который не меняет количество мест в профессиональных училищах, но перераспределяет места в соответствии с конкретными профессиями. Например, планируется сократить набор учащихся на специальности финансов и страхования, государственного управления и обороны. В то же время, количество мест по специальностям: строительство, IT, здоровье человека и социальная работа – планируется увеличить.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.