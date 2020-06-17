Обучение в новом году — три возможных сценария
Июнь 17, 2020 13:13
Сегодня состоялось заседание комитета Сейма по образованию и науке, на котором были озвучены три возможных сценария на следующий учебный год.
Согласно первому сценарию, все ученики и все учителя в сентябре вернутся в школы и учебный процесс войдет в привычный ритм.
Второй сценарий будет означать смешанное обучение, когда школьники в зависимости от обстоятельств смогут работать и в классе, и дома.
Третий сценарий означает, что дети вовсе не вернутся в школы и весь учебный процесс будет продолжаться на расстоянии.
Пока что симпатии склоняются в сторону второго, смешанного варианта. Напоминаем, что решение о том, как будет выглядеть учебный процесс в следующем году, будет принимать Правительство Литвы в начале учебного года.