Обучение в новом году — три возможных сценария

Сегодня состоялось заседание комитета Сейма по образованию и науке, на котором были озвучены три возможных сценария на следующий учебный год.

Согласно первому сценарию, все ученики и все учителя в сентябре вернутся в школы и учебный процесс войдет в привычный ритм.

Второй сценарий будет означать смешанное обучение, когда школьники в зависимости от обстоятельств смогут работать и в классе, и дома.

Третий сценарий означает, что дети вовсе не вернутся в школы и весь учебный процесс будет продолжаться на расстоянии.

Пока что симпатии склоняются в сторону второго, смешанного варианта. Напоминаем, что решение о том, как будет выглядеть учебный процесс в следующем году, будет принимать Правительство Литвы в начале учебного года.