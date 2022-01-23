Обычная или электрическая? Как выбрать зубную щетку?

Какие только приспособления не использовались с давних пор для чистки зубов! Это были ветки деревьев и перья птиц, кости животных и иглы дикобраза. Древние египтяне очищали зубы веточками или кусочками ткани, наши предки – дубовыми кисточками, прополисом и травами. А как выбрать правильную зубную щетку сегодня?

Сейчас поверхность зубной щетки делают из синтетического или натурального волокна разного размера и жесткости. Стоматологи рекомендуют обратить внимание на жесткость изделия. Если десны у вас чувствительные, часто кровоточат, лучше использовать мягкую или ультрамягкую щетку (soft, sensitive). Если же у вас таких проблем нет – подойдет щетка средней жесткости (medium).

На что стоит обратить внимание?

На качество щетины. Раньше ее делали из свиной шерсти. Но такая щетина выпадала из щетки, и это было не только неприятно, но и небезопасно, поскольку щетинки можно было случайно проглотить. Кроме того, в натуральном материале заводились бактерии. Сегодня используются современные экологически чистые материалы.

Щетина качественных щеток должна быть ровно подстрижена и не иметь торчащих «волосков». Само волокно в щетке должно быть без повреждений и с закругленными концами. Ну а менять щетку на новую лучше как минимум раз в три месяца. Вы определите, что пора это делать по растрепанным волокнам рабочей части.

При покупке щетки обратите также внимание на ее форму и качество. На ручке могут быть резиновые пластины, которые не дают щетке скользить. А поскольку щетки можно подбирать индивидуально, обратите внимание и на размер ее рабочей поверхности – головка щетки тоже бывает разной по величине.

Электрические щетки

Наконец, есть электрические зубные щетки. Здесь надо знать следующее. Простейшие модели электрических щеток позволяют щетинкам совершать движения только одного типа. Стоят такие щетки обычно недорого. Но надо помнить, что в производстве дешевых щеток могут быть использованы некачественная пластмасса, красители и т.д.

В следующей ценовой категории – щетки с 3D-технологией. Они сочетают вращательные движения с пульсирующими.

Ну а в самой дорогой категории – электрические щетки с разными режимами мощности, различными насадками, футляром для хранения и т.д.