Обзор главных событий этого дня | 2020.03.30

Обзор главных событий этого дня.

Неудачный старт дистанционного обучения

Возвращение в Литву теперь mission imposible.

В апреле пенсии выплатят вовремя.

А также о новой социальной акции “Школа на дому”

Школы сегодня приступили к дистанционному обучению. А знаете что бывает, когда все и одновременно? Правильно — система ломается. Это мы знаем и по налоговым декларациям, и по детским садам в столице.

Ломалось и зависало. И это несмотря на то, что видеотрансляции министерством образования запрещены (а разрешено только аудио). Вообщем перебои и поломки и это только первый день.

Мы не единственные, кто сталкивается с проблема дистанционного обучения. Вот что рассказал Андрей Титов, ведущий Радио-4 и ETV из Таллинна:

«Эстония всегда считалась достаточно продвинутой в плане инфотехнологий страной. Поэтому переход на дистанционное обучение прошёл довольно безболезненно. В первый день, правда, повисла система, которая у нас называется «ecole». Такая электронная школа. Все давно уже пользуются этой системой в стране. Вся документация, все домашние задания, оценки, справки от родителей, и так далее. Всё давным-давно переведено туда. Но потом и «ecole» (система) стала работать нормально. Учителя и ученики осваивают какие-то новые программы. В целом, особых жалоб на это слышать не приходится.»

Вот и получается, что первый день он трудный самый. Нужно чуть-чуть потерпеть и учителям и нам. В конце-концов обычные листочки и ручки — еще никто не отменял.

На сайте министерства образования, а также на их страничке в фейсбуке — есть рекомендации, как избежать технических поломок и перегрузки гаджетов. К примеру стремится к распределению уроков по всему дню, использовать провода, а не wi-fi, общаться с учителем только голосовыми сообщения и без видеочатов.

Экзамены для десятых классов в этом году отменены. Также не будут проводиться и проверки знания для четвертых и восьмых. Десятым классам предлагается на удаленке и самостоятельно решить задания по математике, а также литовскому языку и литературе. А вместо экзаменов в зачёт пойдут годовые оценки.

Для двенадцатых классов экзамены пока никто не отменял. Ну, а решение об окончании учебного года должно быть через две недели. Во всяком случае, так нас заверил министр образования и спорта Литвы Альгирдас Монкявичус. Хотя премьер-министр Саулюс Сквернялис у себя на странице в фейсбуке написал, что ни смотря ни на что — учебный год — продолжается.

Сегодня, было решено, что самолеты c литовскими гражданами на борту больше возвращать на родину не будут. Тех граждан Литвы, которые застряли за границей — просят не спешить домой, остаться там, где они находятся сейчас и по возможности максимально изолироваться. Об этом на пресс конференции рассказал советник премьера Гиедрюс Сюрплис. И чуть позже это подтвердил премьер. По его словам — у граждан было достаточно времени.

А регулировать возвращение граждан на территорию Евросоюза из других стран, теперь будут службы Евросоюза.

Сегодня временно исполняющий обязанности министра экономики Жигимантас Вайчюнас представил пакет финансовых мер, которые помогут бизнесу в это трудное время.

Во первых на этой неделе стартуют так называемые “кредитные каникулы” и они будут предназначены для того, чтобы помочь погасить выплаты процентных ставок за кредиты. Но только в случае, если банк согласен продлить обязательства на полгода. В этом случае процентные ставки будут компенсировать на 100 процентов.

Гарантии со стороны государства начнут действовать со следующей недели. И они будут действовать как на кредиты, так и на лизинг.

Также будут выдаваться кредиты для компаний, наиболее пострадавшим в период карантина. И будут ориентированы на мелкий и средний бизнес.

Сегодня днем министр здравоохранения Аурелиюс Верига дал пресс-конференцию на которой рассказал следующее:

Есть знаки, что кривая диаграммы коронавируса больше не растёт, а уходит в плоскость. Не падает, но уже хорошо.

116 человек сейчас лечится в стационаре, четверо из них в реанимации. Один случай очень сложный, человек подключен к аппарату вентиляции легких.

В одной частной клинике уже проводятся тесты на коронавирус.

Еще четыре учреждения сейчас оцениваются специалистами.

Также министр представил рекомендации тем, кто завтра собирается в сейм. Людей с температурой, а также тех кто выглядит больным — пускать не будут. Опасность в том, что если действительно не будут пускать, тех, кто выглядит больным — могут не пустить и вполне здоровых людей 🙂

Стоит также порадовать и людей получающих пенсии и социальные пособия. По заверениям СОДРЫ, в апреле выплаты опаздывать не будут — всё по графику.

Правда попросили тех, кто получает пенсии на дому, постараться подумать о возможности получать пенсию на банковский счёт. Для этого хватит телефонного звонка в СОДРУ по короткому номеру 1883.

В Литве насчитывается 200 000 человек получающих пенсии на дому.

Президент предложил главу департамента госбезопасности Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий. За его кандидатуру еще должен проголосовать сейм. Главу департамента госбезопасности назначает и увольняет президент Литвы. Дарюс Яунишкис возглавляет департамент с 2015-ого года.

Сегодня наша радиостанция присоединилась к акции “Школа на дому” (Mokykla namuose).

Дело в том, что у тридцати пяти тысяч детей в Литве, нет средств на дистанционное обучение.

Если у вас ещё остались компьютеры или планшеты в рабочем состоянии, которые лежат без дела — подарите или одолжите их литовским школьникам, у которых нет возможности учиться на дому. Вы можете им помочь.

Всю более подробную информацию можно найти на mokyklanamuose.lt