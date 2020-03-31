Обзор главных событий этого дня | 2020.03.31
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У микрофона Гинтарас Зукас из домашнего карантина с обзором главных событий этого дня. Здравствуйте. В сегодняшней программе:
- Замена покрышек и водительских прав в условиях карантина.
- Частные лаборатории стали проводить тесты на коронавирус.
- В столице начали работать два “температурных центра”.
- Литовские банки повышают лимит по бесконтактным платежам.
Сегодня в условиях карантина на работу вышел сейм Литвы. И буквально в эти минуты проходит заседания, на которым должны решится ряд вопросов.
- Парламент Литвы должен разрешить правительству (или нет) в условиях экстремальной ситуации регулировать цены. Это означает, что комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве — подготовит список товаров и услуг, цены на которые и будут регулироваться.
- Следующая поправка: это штрафы за несоблюдение карантина. Они должны стать строже. Для физических лиц от пятисот до полутора тысяч, для юридических от полутора до шести тысяч.
- Также планируется увеличить субсидии работодателям сохраняющим рабочие места во время кризиса. Если компания объявила простой во время карантина. Она может претендовать на возмещение 70% зарплаты работников, но только в случае, если сама оплатит оставшиеся 30%. Компаниям, у которых во время карантина, деятельность остановлена полностью. Субсидии составят до 90%.
- И последнее. В случае одобрения медики, работающие непосредственно в очагах болезни, смогут получать надбавки в размере от 50 до 100 процентов, от заработной платы.
После решения сейма поправки должен подписать президент Литвы Гитанас Науседа.
Продолжая тему сейма Литвы: на прошлой неделе коронавирус был установлен у работницы сейма.
По всем правилам ей после заражения предписано общаться с представителями Национального центра общественного здоровья и рассказать представителям центра обо всех возможных контактах и маршрутах.
Но помощница трёх депутатов от фракции крестьян-зеленых, делать это отказалась. По сообщению портала Delfi, она обманула представителей центра рассказывая о своем рабочем графике, после чего выключила телефон и больше не выходит на связь.
Одно из основных (и надо добавить) позитивных событий за последнее время произошло в Клайпеде. Там после повторных анализов насчитали 6 выздоровевших после коронавируса пациентов. Об этом сообщил мэр города Витаутас Грубляускас. Итого в Литве их насчитывается: 7. Надеемся, что удачное для многих число — даст позитивные перемены.
А всего-то надо: придерживаться условий карантина: без надобности не выходить из дома, чаще мыть руки, избегать людных мест и лишних контактов. А если уже вышли из дома — будьте добры наденьте маску.
Это не единственная новость связанная с цифрой 7. Теперь за порядком в столице будут следить дроны. По словам столичной мэрии, семь дронов будут летать с 9.00 до 18.00. Жителей в случае нарушения будут предупреждать, а, в случае необходимости, туда будут направлены полицейские. Большое внимание будет уделяться паркам, игровым площадкам.
О том как проводится контроль над обязательной самоизоляцией рассказала представитель Вильнюсского самоуправления Эгле Радвиле.
Один из методов это координаты человека, с его мобильного телефона. И раз от раза человека просят прислать его био-фотографию с данными. На фотографии мы видим координаты и сравниваем их с тем местом где он должен быть. Также время от времени к нему на проверку приезжают представители общественного порядка. Второй метод это дроны. Если они заметили больше трех человек — они передают информацию прямиком в центр экстремальных ситуаций.
В свою очередь, каунасцы о нарушении карантина могут сообщать через интернет — об этом их просит каунасская полиция, экипажи которой патрулируют улицы города. На странице svarbu.kaunas.lt можно найти ответы на вопросы, связанные с коронавирусом, и оставить информацию о замеченных нарушениях карантина.
Вчера в Каунасе, а сегодня в Вильнюсе начали работать “температурные центры”. Они будут действовать в столичных поликлиниках в Лаздинай и Новой Вильне.
Вот что об этих клиниках рассказал руководитель Нововильняйской поликлиники Эрнестас Петрулис. Слушайте полное интервью:
Listen to «ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА — “Температурные центры”, комментарий руководителя Нововильняйской поликлиники Эрнестаса Петрулиса» on Spreaker.
Эта клиника предназначена только для больных, у которых высокая температура, температура должна быть 37,8 градусов или выше. Смысл этой клиники в том, чтобы не загружать приёмные отделения больниц, а людей с высокой температурой сначала проверить в температурной клинике. Потому, если у человека большая температура, он кашляет и задыхается, и другие симптомы вирусной инфекции, он сперва должен звонить своему семейному врачу. Семейный врач выписывает направление в температурную клинику, и только тогда больной должен звонить по горячей линии 1808, известить этот центр, что у него есть направление в температурную клинику. Горячая линия зарегистрирует его в одну из температурных клиник — в поликлинику Лаздинай или в поликлинику Новой Вильни. Операторы этого центра дадут точное время, когда больному нужно приехать на автомобиле, ещё раз повторяю, на автомобиле! в температурную клинику.»
В МВД Литвы приняли решение, не наказывать водителей которые не поменяли шипованную резину, это же касается и просроченных водительских удостоверений.
Правда, это видимо касается только пожилых водителей. Ведь Regitra предоставила возможность заказать замену водительских прав по интернету. На интернет сайте Regitra можно также зарегистрировать автомобиль, или сообщить о его продаже.
Во время карантина, можно проходить и техосмотр автомобилей, правда нужно регистрироваться заранее, придерживаться разумного расстояния и рассчитываться карточкой, а не наличными.
Также у близких и членов семьи появилась возможность забрать паспорта и ID карточки. Как сказала министр Рита Тамашюнене: «это сделано для того, чтобы пожилые люди избегали контактов и не ходили в миграционную службу».
Литовские банки решили повысить лимит по бесконтактным платежам. Сумма увеличивается до 50 евро, сообщает пресс-служба Центробанка Литвы.
По словам главы Ассоциации банков Литвы Мантаса Залаториуса: c более высоким лимитом бесконтактных платежей люди смогут оплачивать большую корзину покупок. А значит избегать лишних контактов
Отметим, что правило не распространяется на карты, выпущенные за пределами Литвы.
И в завершении еще одна новость. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига рассказал о разработанном алгоритме, когда заболевший человек считается здоровым, даже если его повторно не проверяли на коронавирус.
“37 дней после зафиксированного заражения, если у него не проявляются симптомы болезни, он автоматически считается здоровым” — сказал министр здравоохранения.