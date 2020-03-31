Обзор главных событий этого дня | 2020.03.31

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У микрофона Гинтарас Зукас из домашнего карантина с обзором главных событий этого дня. Здравствуйте. В сегодняшней программе:

Замена покрышек и водительских прав в условиях карантина.

Частные лаборатории стали проводить тесты на коронавирус.

В столице начали работать два “температурных центра”.

Литовские банки повышают лимит по бесконтактным платежам.

Сегодня в условиях карантина на работу вышел сейм Литвы. И буквально в эти минуты проходит заседания, на которым должны решится ряд вопросов.

Парламент Литвы должен разрешить правительству (или нет) в условиях экстремальной ситуации регулировать цены. Это означает, что комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве — подготовит список товаров и услуг, цены на которые и будут регулироваться.

Следующая поправка: это штрафы за несоблюдение карантина. Они должны стать строже. Для физических лиц от пятисот до полутора тысяч, для юридических от полутора до шести тысяч.

Также планируется увеличить субсидии работодателям сохраняющим рабочие места во время кризиса. Если компания объявила простой во время карантина. Она может претендовать на возмещение 70% зарплаты работников, но только в случае, если сама оплатит оставшиеся 30%. Компаниям, у которых во время карантина, деятельность остановлена полностью. Субсидии составят до 90%.

И последнее. В случае одобрения медики, работающие непосредственно в очагах болезни, смогут получать надбавки в размере от 50 до 100 процентов, от заработной платы.

После решения сейма поправки должен подписать президент Литвы Гитанас Науседа.

Продолжая тему сейма Литвы: на прошлой неделе коронавирус был установлен у работницы сейма.

По всем правилам ей после заражения предписано общаться с представителями Национального центра общественного здоровья и рассказать представителям центра обо всех возможных контактах и маршрутах.

Но помощница трёх депутатов от фракции крестьян-зеленых, делать это отказалась. По сообщению портала Delfi, она обманула представителей центра рассказывая о своем рабочем графике, после чего выключила телефон и больше не выходит на связь.

Одно из основных (и надо добавить) позитивных событий за последнее время произошло в Клайпеде. Там после повторных анализов насчитали 6 выздоровевших после коронавируса пациентов. Об этом сообщил мэр города Витаутас Грубляускас. Итого в Литве их насчитывается: 7. Надеемся, что удачное для многих число — даст позитивные перемены.

А всего-то надо: придерживаться условий карантина: без надобности не выходить из дома, чаще мыть руки, избегать людных мест и лишних контактов. А если уже вышли из дома — будьте добры наденьте маску.

Это не единственная новость связанная с цифрой 7. Теперь за порядком в столице будут следить дроны. По словам столичной мэрии, семь дронов будут летать с 9.00 до 18.00. Жителей в случае нарушения будут предупреждать, а, в случае необходимости, туда будут направлены полицейские. Большое внимание будет уделяться паркам, игровым площадкам.

О том как проводится контроль над обязательной самоизоляцией рассказала представитель Вильнюсского самоуправления Эгле Радвиле.

Один из методов это координаты человека, с его мобильного телефона. И раз от раза человека просят прислать его био-фотографию с данными. На фотографии мы видим координаты и сравниваем их с тем местом где он должен быть. Также время от времени к нему на проверку приезжают представители общественного порядка. Второй метод это дроны. Если они заметили больше трех человек — они передают информацию прямиком в центр экстремальных ситуаций.

В свою очередь, каунасцы о нарушении карантина могут сообщать через интернет — об этом их просит каунасская полиция, экипажи которой патрулируют улицы города. На странице svarbu.kaunas.lt можно найти ответы на вопросы, связанные с коронавирусом, и оставить информацию о замеченных нарушениях карантина.

Вчера в Каунасе, а сегодня в Вильнюсе начали работать “температурные центры”. Они будут действовать в столичных поликлиниках в Лаздинай и Новой Вильне.

Вот что об этих клиниках рассказал руководитель Нововильняйской поликлиники Эрнестас Петрулис. Слушайте полное интервью:

Listen to «ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА — “Температурные центры”, комментарий руководителя Нововильняйской поликлиники Эрнестаса Петрулиса» on Spreaker.



Эта клиника предназначена только для больных, у которых высокая температура, температура должна быть 37,8 градусов или выше. Смысл этой клиники в том, чтобы не загружать приёмные отделения больниц, а людей с высокой температурой сначала проверить в температурной клинике. Потому, если у человека большая температура, он кашляет и задыхается, и другие симптомы вирусной инфекции, он сперва должен звонить своему семейному врачу. Семейный врач выписывает направление в температурную клинику, и только тогда больной должен звонить по горячей линии 1808, известить этот центр, что у него есть направление в температурную клинику. Горячая линия зарегистрирует его в одну из температурных клиник — в поликлинику Лаздинай или в поликлинику Новой Вильни. Операторы этого центра дадут точное время, когда больному нужно приехать на автомобиле, ещё раз повторяю, на автомобиле! в температурную клинику.»

В МВД Литвы приняли решение, не наказывать водителей которые не поменяли шипованную резину, это же касается и просроченных водительских удостоверений.

Правда, это видимо касается только пожилых водителей. Ведь Regitra предоставила возможность заказать замену водительских прав по интернету. На интернет сайте Regitra можно также зарегистрировать автомобиль, или сообщить о его продаже.

Во время карантина, можно проходить и техосмотр автомобилей, правда нужно регистрироваться заранее, придерживаться разумного расстояния и рассчитываться карточкой, а не наличными.

Также у близких и членов семьи появилась возможность забрать паспорта и ID карточки. Как сказала министр Рита Тамашюнене: «это сделано для того, чтобы пожилые люди избегали контактов и не ходили в миграционную службу».

Литовские банки решили повысить лимит по бесконтактным платежам. Сумма увеличивается до 50 евро, сообщает пресс-служба Центробанка Литвы.

По словам главы Ассоциации банков Литвы Мантаса Залаториуса: c более высоким лимитом бесконтактных платежей люди смогут оплачивать большую корзину покупок. А значит избегать лишних контактов

Отметим, что правило не распространяется на карты, выпущенные за пределами Литвы.

И в завершении еще одна новость. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига рассказал о разработанном алгоритме, когда заболевший человек считается здоровым, даже если его повторно не проверяли на коронавирус.

“37 дней после зафиксированного заражения, если у него не проявляются симптомы болезни, он автоматически считается здоровым” — сказал министр здравоохранения.