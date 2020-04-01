Обзор главных событий этого дня | 20200401

Listen to «Главное за день | 20200401» on Spreaker.



У микрофона Гинтарас Зукас, а у вас спина белая! Здравствуйте. Это первоапрельская программа с обзором главных событий дня. И пройдет она абсолютно серьезно, без единой шутки! Сегодня в программе:

Надбавки медикам будут. Уверен премьер-министр страны.

Дезинфекция подъездов теперь обязательна.

Медицинские маски появятся в аптеках в конце этой, начале следующей недели

За увеличения надбавок к заработной плате медиков работающих в очагах коронавируса, сейм проголосовать не смог. Всё из-за споров правых и левых.

Такой результат президент Литвы Гитанас Науседа назвал фиаско: “Не смогли договориться о том, что обещали. Это политиканство в самом плохом смысле слова. И не важно кто виноват: правые, левые, нижние, верхние. Виноваты все” — сказал Гитанас Науседа.

По словам президента такие не-решения сейма создает картину в сознании общественного мнения — что парламенту нельзя доверять.

Но видимо и нам, и президенту надо успокоится, ведь сейм после трех часов обсуждений решил самое главное: сейм будет (!) заседать в парламентском зале — несмотря на карантин.

Стоит отметить, что правящие сегодня зарегистрировали новую поправку, по которой медикам работающим в особо сложных условиях — надбавки составят от 60 до 100 процентов. А премьер министр страны Саулюс Сквернялис заверил, что поправки будут приняты на следующем заседании сейма во вторник.

Зато сейм увеличил денежные штрафы за несоблюдение карантина, для физических лиц от 500 до 1500, для юридических от 1500 до 6000.

В последнее время участились случаи отравления дезинфицирующими средствами. Как так получается и чем это черевато. Мы обратились к руководителю токсикологического центра при Вильнюсской республиканской университетской больнице Робертасу Бадарасу.

Listen to «ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА — отравление жидкостями, интервью с руководителем токсикологического центра Робертасом Бадарасом» on Spreaker.



«Знаете, в одной классической книге говорили, что люди гонят самогон даже из табуреток. Некоторые даже любят табуретовку. Я уверен, что вы знаете, откуда эта цитата, но не для этого это предназначено. Эта жидкость предназначена для дезинфекции рук. Это значит, что в ней — не только этиловый спирт, но и определенные добавки, которые — ну, скажем так, не очень хорошо влияют на здоровье употребляющего. Это не только алкоголь, и не столько алкоголь, сколько добавки. Если гибнет всякая зараза — значит, это не очень полезно для здоровья. Если вам уже надо чего-то пить — сходите в магазин. Выбирайте себе алкоголь для блюда по вкусу. И пейте это. Не пейте такую гадость. Это чревато поражением многих жизненно важных органов. И, скажем, не надо дергать Фортуну за определённые места…»

С сегодняшнего дня влажная уборка в подъездах многоквартирных домов стала обязательна. На пресс-конференции министр окружающей среды Кястутис Мажейка рассказал, что теперь помещения общего пользования в обязательном порядке будет необходимо подвергать влажной уборке, поверхности чаще дезинфицировать специальными средствами, а также проветривать помещения.

Вот что рассказал вице-министр окружающей страны Марюс Нармонтас:

«Ну, на самом деле Министерство здравоохранения Литвы ещё на прошлой неделе опубликовало рекомендации по поводу уборки и дезинфекции лестничных клеток. И видимо, нужно выделить два основных момента: первый, когда лестничные клетки регулярно дезинфицируются просто путём очистки и уборки поверхностей, до которых жители дотрагиваются чаще всего; и второй, когда в доме живёт человек, заразившийся коронавирусом. Так вот в таких случаях за уборку и дезинфекцию всей лестничной клетки в доме ответственность должны нести самоуправления, и Министерство окружающей среды Литвы протягивает им руку помощи путём выделения средств на дезинфекцию лестничных клеток, чтобы таким образом покрыть расходы самоуправлений Литвы. Иными словами, за эту т.н. “большую дезинфекцию” жителям не придётся ничего платить, и все расходы покроет наше Министерство.

О намерениях открыть “температурные центры” заявили более половины самоуправлений страны. «Температурные центры” регистрируют пациентов с повышенной температурой и после направлением от семейного врача, кладут на обследование. Пациенты обязаны прибыть туда в назначенное им время.

Там у них возьмут общий анализ крови, анализ С-реактивного белка, рентген легких, будет взят мазок носа и горла для проверки на коронавирусную инфекцию. И в случае необходимости назначаться лечение.

Такие центры уже появились в Вильнюсе, Каунасе и Вилкавишкисе. Сегодня такой центр был открыт и в Расейняй.

Подробное интервью с руководителем одной из таких клиник. В котором он рассказал о принципах работы центров.

Правительство Литвы сегодня приняло решение запретить с субботней ночи пассажирское авиационное и паромное сообщения, за исключением парома из Киля в Клайпеду.

В большинство аптек защитные маски должны поступить в конце этой недели или в начале следующей. Об этом сообщил Гедрюс Сюрплис. По его словам, жители скоро смогут приобрести до 50 масок в одни руки.

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене рассказал о двуз вариантах развития эпидемии. По одному сценарию интенсивное распространение нас ожидает в ближайшие две недели, другой сценарий говорит, что мы достигнем пика на десятой неделе эпидемии, если считать от первого установленного случая, т.е. конец апреля — начало мая

С сегодняшнего дня увеличивается максимальная допустимая скорость на основных дорогах страны. На автомагистралях легковые автомобили могут двигаться со скоростью 130 км-ч, а на скоростных дорогах 120 км-ч.

У группы The Roop будет место в финале национального отбора на конкурс Евровидение в следующем году. Такое решение приняла литовская комиссия по Евровидению.

Правда сама группа еще не сказала, планирует ли участвовать в национальном отборе.

По решению организаторов конкурса Евровидение выбранные в этом году песни, принять участия в конкурсе следующего года — не могут. Однако появилась инициатива авторов песен многих стран, которые попросили комитет Евровидения — разрешить в следующем году участвовать тем же песням.