Обзор главных событий этого дня | 20200402

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Сегодня в программе:

В Литве ужесточаются условия карантина. Основные пункты.

Налоговые послабления для компаний и работающих индивидуально.

Мероприятия переходят в интернет. Комментарий организаторов.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в Литве ужесточаются условия карантина. Итак по пунктам:

С 4 апреля прекращаются полеты гражданского транспорта, а также закрываются паромные пути. Исключения составит паромный маршрут Киль-Клайпеда-Киль. Запрет не будет действовать на уже купленные билеты. Для грузов и товаров — всё остается по прежнему.

Дополнительные ограничения для водителей дальних рейсов вернувшихся в Литву из за границы — вводится обязательная 14 дневный изоляция. Которая считается со дня приезда в Литву. Этот термин может быть короче, если водитель уезжает в рейс раньше.

Всех прибывших в Литву людей на границе будут проверять на коронавирусную инфекцию.

Экспорт защитных средств (перчаток, масок, защитных очков) в третьи страны ограничивается. Экспорт других товаров — нет.

По решению отдельных самоуправлений, могут ограничить аренду помещений и аренду жилья. Повторю: только если это решит ваше самоуправление.

Простой в государственном секторе, в самоуправлениях, а также в медицинских учреждениях, может быть объявлен, только в случае если использованы все возможные формы работы.

Для предотвращения распространения инфекции, и в случае необходимости — медицинские специалисты, и работающий с ними персонал — может быть переведен в другое медицинское учреждение, временно изменив их рабочие функции.

Ограничения до двух человек (исключение для одной и той же семьи) теперь распространяются не только на пешие прогулки, но и на водные. Передвижение группами на корабликах, лодках и прочих плавучих средствах — запрещено.

Налоговая инспекция Литвы составила список из 35 тысяч фирм наиболее пострадавших от карантина, которые будут освобождены от налогового бремени на время карантина. Каждой из этих фирм были разосланы индивидуальные письма, с пояснениями. Если деятельность компании запрещена на время карантина, но в списке её нет — она может обращаться в налоговую инспекцию и её внесут в этот список. После окончания карантина, компании в течение двух месяцев должны будут составить с налоговой инспекцией график уплаты налогов

Это же касается и людей работающих по бизнес-удостоверениям и индивидуальной деятельностью. Если их деятельность приостановилась и пострадала от последствий карантина. Они могут обращаться в налоговую и отложить уплату налогов. Для это надо связаться с налоговой инспекцией и заполнить необходимые документы.

Налоговые декларации за 2019-ый для граждан, нужно заполнить и сдать до 1 июля.

Все подробности на vmi.lt. Короткий номер налоговой инспекции 1882

Минздрав Литвы обещает отложить на два года уплату обязательного медицинского страхования (PSD) для всех кто занимается самостоятельной деятельности. Как сообщила помощник министра здравоохранения Вилма Строге: «обязательные выплаты по здоровью люди смогли бы выплатить в течение двух лет, а во время карантина, они получали все необходимые медицинские услуги”.

Это не значит, что налоги платить не надо будет вовсе. Но есть возможность отложить их уплату. И просто заплатить позже.

Организаторы, артисты, музыканты, а также ведущие мероприятий переживают не самые легкие времена. Огромное количество концертов и мероприятий отменено. Финансовые убытки — не посчитать. И вся эта творческая братия, не отчаивается и пытается переносить свою деятельность в Интернет. Как проходят такие мероприятия? И как мы с вами, сидя в карантине — можем в них поучаствовать. За комментарием я обратился к одному из организаторов интеллектуального шоу Mad Head, а также моему коллеге Евгению Соленкову.

Listen to «Как проходят мероприятия, сидя в карантине? Комментарий Жени Соленкова» on Spreaker.



Когда в школах и детских садах объявили карантин, и один из родителей мог взять бюллетень и получить выплату по болезни. До сих пор бюллетень давали на 14 дней, но после решения правительства, бюллетень будет выдаваться на 60 дней. Но не дольше, чем закончится карантин и экстремальное положение.

Если человек не смог дозвониться до своего врача, бюллетень можно будет получить и обратным числом, но не позже чем через 5 дней от начала болезни.

Шешкинская поликлиника закрыта. С сегодняшнего дня все услуги в поликлинике предоставляются только бесконтактным способом (т.е. по телефону).

Дело в том, что количество заболевшего персонала в поликлинике выросло до 4 и самоуправление столицы приняло такое решение.

До этого, Шешкинская, как и другие поликлиники, предоставляли только необходимые услуги. С сегодняшнего дня Шешкинская поликлиника будет работать только на удаленке, т.е. консультировать по телефону и выписывать направления. В поликлинике, по данным самоуправления зарегистрировано около 80 000 человек.

Поликлиники предоставляют только самые важные услуги. Рецепты, а также консультации — проводятся по телефону. Без необходимости в поликлинику идти не стоит.

Профессор Медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичюс сказал, что карантин надо оставить в силе до 12 апреля, затем подготовить план его смягчения, а с 14 апреля, если удастся обуздать инфекцию, начать.

По словам профессора, сначала над дать послабления сельскому хозяйству, некоторым сферам услуг и торговле, а в самом конце запустить школы, гостиницы и кафе.

О возможных послаблениях для бизнеса намекнул и премьер. На вопрос, означает ли это, что будут открыты, например, парикмахерские, он ответил, что об этом думают.

«Сейчас для представителей малого бизнеса каждый день — это трудности. Их услуги нужны гражданам и нашей экономике, – сказал премьер. – Если договоримся на таких условиях, какие диктует правительство, тогда эта деятельность будет возобновлена, это можно будет сделать».

Последние опросы показали, что жители Литвы поддерживают решения правительства объявить экстремальную ситуацию и ввести карантин. Это решение поддерживают все группы жителей.

Между тем директор администрации клайпедского районного самоуправления Артурас Богданова рассказал о первом штрафе, за повторное нарушение самоизоляции. Об этом он объявил у себя на странице в фейсбук. “100 евро” написал он. “Это первый денежный штраф за нарушение самоизоляции в Литве”.