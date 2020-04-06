Обзор главных событий этого дня | 20200406

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17:05

У микрофона Гинтарас Зукас с обзором главных событий понедельника. Здравствуйте. Сегодня в программе:

Официально: В Литве 8 выздоровевших от коронавируса.

Праздник Пасхи в условиях карантина.

О ситуации с коронавирусом в Беларуси. Мнение политолога.

Для работающих самостоятельно получить фиксированную плату из-за простоя станет проще

17:15

После пятничного решения на несколько дней уменьшить объемы проверок на наличие коронавирусной инфекции — министр здравоохранения объяснил причины такого решения.

На своей странице в фейсбук Аурелиюс Верига рассказал, что количество взятых тестов, превышает количество, которое могут обработать лаборатории. А взятые тесты стареют. И двухдневное сокращение количества тестов позволит лабораториям обработать тесты стоящие в очереди.

Министерство здравоохранения Литвы информирует, что временно решено закрыть большую часть отделений Клайпедской университетской больницы.

Это связано, с нарушение контроля инфекционных заболеваний, что в свою очередь подвергает опасности здоровья пациентов и врачей.

Новые пациенты приниматься не будут, ранее прибывшие пациенты будут лечиться, вплоть до выписки. В больнице продолжают работать и оказывать помощь инфекционное, акушерское и гинекологическое отделения, а также отделение онкологии.

Напомним, что по решению столичных властей закрыта и Шешкинская поликлиника. Консультации и выписка рецептов проводятся по телефону. А в случае необходимости пациенты должны обращаться в Центральную поликлинику (Centro)

Между тем лаборатория Клайпедской университетской больницы возобновила свою работу, сообщил мэр города Витаутас Грубляускас. Дело в том, в лаборатории меняли аппаратуру, т.к. на выходных выяснилось, что старый аппарат для выявления коронавирусной инфекции, возможно был неисправен и всегда показывал негативные результаты.

17:25

Общаясь со своими подписчиками в фейсбук мэр столицы Ремигиюс Шимашюс рассказал, что надеется, что в середине апреля — можно будет смягчить меры карантина.

Но уточнил, что об этом можно будет говорить, когда власти будут уверены, что меры карантина действуют, количество новых случаев заболеваний снижается, а медики смогут позаботиться обо всех заболевших.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа — несмотря на признаки стабильности, смягчать условия карантина надо постепенно, чтобы не поднялась вторая волна эпидемии.

Саулюс Сквернялис рассказал сегодня, что на Пасхальных выходных, будет ограничено движение автомобилей на подъездах к городам Литвы. Это обеспечат полицейские. Также он обратился к самоуправлениям страны с просьбой технически ограничить все ненужные подъезды к городам.

С призывом праздновать Пасху, в очень узком кругу семьи, и поберечь своих бабушек-дедушек — выступил сегодня и советник премьера Гиедрюс Сюрплис.

Эпидемиолог национального центра общественного здоровья Дайва Размувиене рассказала, что Пасхальный период будет особенно важным для дальнейшего распространения коронавируса в Литве. По её словам, если праздник пройдет скромно, можно предположить, что кривая графика болезни поднимать не будет, и в этом случае можно надеяться на смягчение карантина и в конце концов на его конец.

Столичные власти представили мобильное приложение Karantinas специально для находящихся в изоляции жителей

Все желающие смогут её найти в appStore и playmarket.

По сути это программа отслеживает ваше местонахождение, и в случае если вы должны изолироваться, то она фиксирует ваше местонахождение, а также напоминает, когда вы должны прислать фотографию, чтобы отчитаться о вашем месте пребывания.

Как говорится в пресс-релизе: эта программа будет актуальна не только тем, кто обязан изолироваться, но и всем тем, кто хочет получать полезные советы о своём здоровье.

В будущем программу хотят усовершенствовать таким образом, чтобы каждый пользователь смог определить не вступал ли он в контакт с заразившимся коронавирусом.

17:30

Наши политики обратили внимание и на наших соседей. На Беларусь. До сегодняшнего дня официальная позиция президента страны Александра Лукашенко была “у нас всё хорошо, и никакого вируса в Беларуси нет”.

Однако в понедельник утром на официальном телеграмм-канале Минздрава Беларуси появилась информация, что с момента регистрации первого случая заражения коронавирусом в Беларуси инфицированы 700 человек. Из них 53 уже выздоровели, в больницах под наблюдениям медиков находятся 634 человека, умерли 13 человек.

Как рассказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, если белорусские власти не будут ничего предпринимать — Литва может полностью закрыться от Беларуси. А по мнению президента Литвы Гитанаса Науседы: официальной информации Беларуси о коронавирусе доверять нельзя.

За комментарием о ситуации в Беларуси мы обратились к политологу Витису Юрконису.

Listen to «Политолог Витис Юркониис: Александр Лукашенко основной диссидент Сovid-19 в мире» on Spreaker.



«Ситуация не может не волновать. Когда смотришь на то, что происходит в Италии, в Испании, в Великобритании, Китае. Все это, далеко не шутка. Социологические опросы показывают, что 1/3 граждан считает, что власти в Беларуси слишком расслабленно смотрят на коронавирус. С одной стороны позиция руководства в Белоруссии понятная. Экономика Беларуси может не выдержать карантина. В отличие от других стран, такой роскоши у Беларуси нет. Хотя понятно, что экономические последствия всё равно будут. Вся надежда на само-ответственность самих граждан, если ответственность руководства отсутствует. И конечно на профессиональность медиков. Дай Бог, чтобы такая политика обошлась, без больших человеческих потерь. Ну, а чувствительная реакция на высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы, также показывает, что ситуация довольно чувствительна и в самой Белоруссии. Хотя в целом ситуация не особо прозрачная. Особо волнуют такие вспышки, как Витебске. От граждан и гражданских активистов поступает довольно много сигналов, что ситуация там довольно серьезная. Что-то вроде того, что мы видели в Литве в Укмерге.»

17:40

С 6 апреля для работающих самостоятельно получить фиксированную плату в размере 257-еми евро — станет проще.

Получить эту выплату смогут те, кто работал самостоятельно более трех месяцев за последний год. У кого нет других трудовых договоров и задолженностей перед СОДРА. Платой смогут воспользоваться и освобожденные от социальных выплат граждане: пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

В случае если человек подающий заявление числился безработным или является безработным — он обращается к своему куратору. Если подающий не был безработным и не числился в службе занятости — он может подать заявку на сайте https://uzt.lt/

Обращаться за выплатой можно в службу занятости, выплата начисляется в течение трех рабочих дней. Если на заявке нет подписи или электронной подписи, то в течение 30 календарных дней, нужно предоставить оригинал заявки в службу занятости.

Вся подробная информация на сайте https://uzt.lt/ и по короткому номеру 1883

Напоминаем работающие самостоятельно это: те кто занимается индивидуальной деятельностью, работающие по авторскому договору и др.

Также в понедельник правительство Литвы распространило план помощи бизнесу в период карантина.

С 10 апреля мелкий и средний бизнес сможет обращаться за кредитом, для оплаты услуг поставщиков, с которыми компании не смогли рассчитаться из-за приостановленной деятельности.

С 14 апреля мелкие и средние компании смогут обращаться за кредитами на ликвидность (т.е. на сохранение заработной платы, аренду и т.п.). Финансирование будет выделяться в течение одного дня.

С 15 апреля начнет действовать фонд для средних и крупных компаний испытывающих трудности. Фонд должен поддержать ликвидность этих компаний, а также позволит им быстрее восстановиться после кризиса.

17:50

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис объявил, что все дальнобойщики с симптомами простуды не смогут въехать в страну. Об этом он написал у себя на странице в фейсбук.

Также он напомнил, что несмотря на коронавирус, движение грузов и товаров по стране не прекращается.

Однако теперь состояние здоровья всех водителей будут проверять в пунктах пересечения границы.

Выступая на правительственной пресс-конференции заместитель руководителя Regitra Саулюс Шуминас рассказал о полном отказе компанией от контактных услуг.

Regitra предоставила возможность заказать замену водительских прав по интернету. На интернет сайте Regitra можно также зарегистрировать автомобиль, или сообщить о его продаже. Также представитель Regitra рассказал, что на время карантина полностью отказываются от сдачи экзаменов на права, вплоть до окончания карантина.

Также напомними, что министерство транспорта и коммуникаций Литвы меняет порядок прохождения техосмотра. Теперь после истечения срока техосмотра его можно будет после окончания карантина и спустя 30 календарных дней.

Сейчас водителей, не поменявших шипованные шины на летние в течение периода карантина — не штрафуют. Также не наказывают и тех, у кого истек срок действия водительских прав.