Обзор главных событий этого дня | 20200407

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У микрофона Гинтарас Зукас с обзором главных событий вторника. Здравствуйте. Сегодня в программе:

Карантин скорее всего будет продлен еще на две недели.

Налоговые декларации можно сдавать с 14 апреля.

Переносить экзамены или нет? Решение обещают на этой неделе.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис рассказал, что правительство намерено продлить карантин еще на две недели. “Ослабим меры карантина для определенных сфер деятельности, но расставим очень четкие условия, при которых они смогут действовать” — сказал премьер. Как пример он назвал магазин, у которого должен быть отдельный вход с улицы, а не в торговом центре. Также определенное количество клиентов с защитными средствами, также защитные средства должны носить и продавцы — добавил Саулюс Сквернялис.

Ситуация с коронавирусом в Литве стабилизируется, однако условия карантинного режима для бизнеса следует ослаблять понемногу, обеспечивая необходимые требования безопасности, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

Вместе с тем он подчеркнул, что «очень важно не допустить роковую ошибку и не «отпустить» экономику раньше, чем наша ситуация позволяет это сделать». «Даже если после Пасхи будет принято решение немного смягчить условия карантина, это должно делаться очень выборочно, с учетом конкретной отрасли экономики, конкретных угроз и, конечно, при условии соблюдения необходимых мер безопасности», — сказал президент.

По словам министра здравоохранения Литвы Аурелиуса Вериги, последнее, что разрешат это праздники и развлечения.

Изменения в режиме карантина кабмин намерен рассмотреть в среду.

В понедельник Саулюс Сквернялис рассказал, что на Пасхальных выходных, будет ограничено движение автомобилей на подъездах к городам Литвы. Советник премьера Гиедрюс Сюрплис пояснил, что это будет запрет на проезд в самоуправления в которых вы не живёте. По его словам 40% зараженных в мире, это люди до 40. И призвал праздновать Пасху, в очень узком кругу семьи, и поберечь своих бабушек и дедушек.

Конкретные решения по ограничениям будут приняты на заседании кабинета министров также в среду.

Руководитель налоговой инспекции Эдита Янушене, рассказала что декларация налогов в этом году начнется 15 апреля и только для тех, кто занимается индивидуальной деятельностью. Остальные граждане Литвы сдавать декларации смогут с 22 апреля. Это сделано специально, чтобы консультанты (которые теперь работают только по телефону) смогли обеспечить качественное обслуживание.

Декларации за 2019-ый год, нужно сдать до 1 июля.

Стоит отметить, что с 6 апреля для работающих самостоятельно получить фиксированную плату в размере 257-еми евро — стало проще.

Получить эту выплату смогут те, кто работал самостоятельно более трех месяцев за последний год. У кого нет других трудовых договоров и задолженностей перед СОДРА. Платой смогут воспользоваться и освобожденные от социальных выплат граждане: пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

Вся подробная информация на сайте https://uzt.lt/ и по короткому номеру 1883

Также в понедельник правительство Литвы распространило план помощи бизнесу в период карантина.

С 10 апреля мелкий и средний бизнес сможет обращаться за кредитом, для оплаты услуг поставщиков, с которыми компании не смогли рассчитаться из-за приостановленной деятельности.

С 14 апреля мелкие и средние компании смогут обращаться за кредитами на ликвидность (т.е. на сохранение заработной платы, аренду и т.п.). Финансирование будет выделяться в течение одного дня.

С 15 апреля начнет действовать фонд для средних и крупных компаний испытывающих трудности. Фонд должен поддержать ликвидность этих компаний, а также позволит им быстрее восстановиться после кризиса.

По поводу экзаменов и приема в ВУЗы Литвы, министерство образования, науки и спорта определиться на этой неделе. Об этом рассказал советник министра Кястутис Бутвидас. По его словам министерство по прежнему надеется провести экзамены после окончания карантина, а сейчас согласовываются графики экзаменационной сессии.

Отметим, что ранее министерство огласило несколько вариантов проведения экзаменов для абитуриентов. По одному варианту экзамены начались 1 июня, по втором 22 июня (именно тогда происходит повторная сессия). По первому варианту поступление в ВУЗы откладывались бы на две-три недели. В случае второго варианта — приём организовывался бы в конце августа — начале сентября.

По поводу экзаменов, свое мнение высказали и эксперты в сфере образования. По их мнению экзамены следует отменить, а в аттестаты абитуриентов вписывать годовые оценки.

Между тем в Литве продолжается вторая неделя дистанционного обучения. И как сообщает портал Delfi: больше 18 000 человек в Литве подписали петицию, в которой просят учесть тот факт, что не все в Литве могут подключиться к интернету. Мало того, из-за большой нагрузки не выдерживает платформа дистанционного обучения – слаженная работа невозможна. Родители говорят, что у них есть и другие дела, они не могут только сидеть с детьми у компьютера.

Разные школы используют разные платформы. Из-за карантина многие родители работают дистанционно, а дети, которые постоянно просят включить то одну, то другую программу, выводят из себя даже самых терпеливых родителей. Родители рассказывают, что на этой неделе им не только приходилось устранять разные технические неполадки, но и репетиторствовать – это утомляет и родителей и детей.

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс сказал, что несмотря на технические сбои — больших проблем с удаленным обучением Вильнюс избежал.

Также он рекомендовал школам — не мучать детей и больше двух часов в день — не держать детей у компьютера.

Он призвал развивать в детях то, чему они не могут научиться в школе, например: учиться планировать своё время, учиться работать самостоятельно.

Но дистанционное обучение преподносит не только технические трудности.

Полиция Шяуляй у себя на странице в фейсбуке напомнила ученикам и родителям, что удаленные уроки — это общественное пространство, и если во время таких уроков слышаться нецензурные слова или слышаться издевки в адрес друг друга — это наказуемое поведение. Как написали полицейские: от предупреждения до 240 евро. Так что не ругайтесь в интернете. Да, и в принципе не ругайтесь.

Сегодня парламентарии собирались на очередное заседание сейма в условиях карантина.

Сейм сегодня утвердил кандидатуру Дарюса Яунишкиса на посту руководителя департамента госбезопасности. Напомним, на прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа предложил его кандидатуру на второй срок.

По закону руководителя департамента госбезопасности назначает и увольняет президент, после одобрения сейма. Голосование было открытым.

Парламент Литвы одобрил поправки к закону, которые предлагают выдать клиентам, лишившимся турпутевок, вместо денег купоны на поездки. Решено, что купон можно будет использовать в течение 12 месяцев. Если турист в течение этого года не использует купон, то организатор в течение 14 дней должен будет вернуть клиенту уплаченные ранее деньги. В случае, если клиент отказывается от купонов, оператор обязан вернуть ему деньги в течение полугода

Парламент Литвы также решил разрешить правительству во время карантина регулировать цены, а также ограничивать доступ товаров и услуг.

Поправки предусматривают, что комиссия по экстремальным ситуациям подготовит список необходимых товаров и услуг, за ценами на которые будет следить служба защиты прав потребителей. И в случае нарушения, правительство могло бы регулировать эти цены.

Неделю назад, для этой поправки не хватило голосов, в голосовании не участвовала оппозиция.

Что же касается надбавок медикам работающим в очагах болезни. То было решено, что надбавки к их зарплатам составят от 60 до 100% от заработной платы. В зависимости от опасных условий труда. Напомню, премьер-министр заверил, что надбавки получат все работники медицинской сферы.

В прошлый вторник, из-за этих поправок “переругались” правящее большинство и оппозиция.

Все эти поправки должен подписать президент страны.

Представитель правительства Литвы Гедрюс Сюрплис сообщил, что собранная правительством информация показывает — во всех аптеках страны уже есть антисептик и маски разного типа.

Тем временем директор центра инфекционных заболеваний и СПИДа профессор Саулюс Чаплинскас уверен, что на каждого жителя страны нужно смотреть как на потенциально заразившегося человека. Свои слова он заверяет тем фактом, что 80 процентов фиксированных заболеваний страны — местного происхождения. Т.е. люди заразились находясь тут в Литве, а не привезли болезнь из-за границы.

Министр здравоохранения Аурелиус Верига призвал не обманываться антикоронавирусными препаратами, которые предлагаются для продажи через интернет.

По словам министра еще не было подтверждено, что какие-либо лекарства помогут против болезни, и если такие лекарства все же появятся, они сначала попадут в медицинские учреждения, а не в интернет-магазины.