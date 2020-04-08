Обзор главных событий этого дня | 20200408

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Самое главное за сегодня:

Карантин продлевается еще на две недели

Защитные маски с пятницы обязательны

Сегодня отмечается международный день ромов.

После заседания правительства Литвы было решено, что карантин будет продлен еще на две недели. До 27 апреля, 24 часов.

По поводу ослабления карантина, было решено, что разрешат уличную торговлю семенами и удобрениям, в специально отведенных для этого местах.

Также решено, что 10 апреля, защитные маски, респираторы и другие защитные средства, в общественных местах являются обязательными.

Также решено разрешить въезжать в Литву иностранцам, но только тем, которые является членами семьи литовских граждан (родители, дети, супруги).

Решено, что на пасхальных выходных будут введены определенные ограничения. С 10 апреля, 20 часов (с пятниц), до 13 апреля, 20 часов (понедельника) будет ограничено посещение самоуправлений, в которых вы не живёте. Проще говоря, оставайтесь праздновать Пасху дома, и избегайте посещать родственников в других городах.

Правда, если у вас в другом самоуправление есть недвижимое имущество (дом, дача и т.п.), ограничения на вас, распространятся не будет. Но для этого видимо нужно иметь с собой необходимые документы (так что не забывайте).

Исключения коснуться поездок на похороны, к тяжело больным или к пострадавшим в случае несчастья и на работу.

По постановлению правительства членам экипажей международных коммерческих рейсов всех видов транспорта разрешено проезжать Литву без остановок.

Однако, если у кого-то из членов экипажа установят симптомы коронавируса, то пограничники не пустят экипаж на территорию Литвы. Исключение касается только граждан Литвы и тех у которых есть вид на жительство в Литве.

Откроется новый контрольно пропускной пункт Лаворишкес-Котловка.

Другие действующие пункты: Калвария-Будиско, Салочай–Гренцтале, Бутинге-Руцава, Смелине-Медуми, Мядининкай-Каменный Лог, Райгардас-Привалка, Кибартай-Чернышевское, Панемуне-Советск, Шальчининкай-Бенякони, Лаздияй-Арадники.

Люди и легковые автомобили могут пересекать границу только через два КПП: Калвария-Будиско и Салочай–Гренцтале

По поводу послаблений бизнесу (имеется ввиду маленькие магазинчики, парикмахерские и т.п., о которых на прошлой и этой неделе говорилось не раз), премьер-министр сказал что решения будут принимать после пасхальных выходных. Напомню, что по словам министра здравоохранения Литвы Аурелиуса Вериги, последнее, что разрешат в Литве это праздники и развлечения.

Советник премьера Гиедрюс Сюрплис сказал, что 40% зараженных в мире, это люди до 40. И призвал праздновать Пасху, в очень узком кругу семьи, и поберечь своих бабушек и дедушек. От этого в принципе и зависят послабление карантина и дай Бог, его окончание. Так что оставайтесь дома и берегите себя.

Парламент Литвы одобрил поправки к закону, которые предлагают выдать клиентам, лишившимся турпутевок, вместо денег купоны на поездки. Решено, что купон можно будет использовать в течение 12 месяцев. Если турист в течение этого года не использует купон, то организатор в течение 14 дней должен будет вернуть клиенту уплаченные ранее деньги. В случае, если клиент отказывается от купонов, оператор обязан вернуть ему деньги в течение полугода

Парламент Литвы также решил разрешить правительству во время карантина регулировать цены, а также ограничивать доступ товаров и услуг.

Поправки предусматривают, что комиссия по экстремальным ситуациям подготовит список необходимых товаров и услуг, за ценами на которые будет следить служба защиты прав потребителей. И в случае нарушения, правительство могло бы регулировать эти цены.

Неделю назад, для этой поправки не хватило голосов, в голосовании не участвовала оппозиция.

Также парламентарии решили повысить субсидии работодателем, которые объявили простой, но сохраняют рабочие места во время карантина.

По итогу было решено, что если компания объявила простой во время карантина. Она может претендовать на возмещение 70% зарплаты работников, но только в случае, если сама оплатит оставшиеся 30%. Компаниям, у которых во время карантина, деятельность остановлена полностью. Субсидии составят до 90%.

Что же касается надбавок медикам работающим в очагах болезни. То было решено, что надбавки к их зарплатам составят от 60 до 100% от заработной платы. В зависимости от опасных условий труда. Напомню, премьер-министр заверил, что надбавки получат все работники медицинской сферы.

Повышенные зарплаты будут выплачиваться во время карантина — с его начала 16 марта.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига во вторник сообщил, что коэффициенты зарплат будут повышены и резидентам.

По его словам, это будет сделано не на средства Фонда обязательного страхования здоровья, а на средств государственного бюджета.

А вот решение ужесточить меры за распространение коронавируса из-за нарушения самоизоляции — сейм Литвы не принял. Его как и в прошлый раз блокировала оппозиция. Следующее заседание сейма намечено на 21 апреля.

Сегодня отмечается “Международный день ромов” — событие не только для самих ромов, но и для почитателей цыганской культуры, ведь в этот день, по всему миру проходят всевозможные концерты и фестивали, на которых все желающие могут окунуться в самобытный фольклор ромов. Правда, этот год стал исключением. Коронавирус диктует домашний вариант празднования. Мы обратились к Иштвану Квику, лидеру группы Sare Roma, с просьбой поздравить нас с “Международным днем ромов”.

Руководитель налоговой инспекции Эдита Янушене, рассказала что декларация налогов в этом году начнется 15 апреля и только для тех, кто занимается индивидуальной деятельностью.

Остальные граждане Литвы сдавать декларации смогут с 22 апреля. Это сделано специально, чтобы консультанты (которые теперь работают только по телефону) смогли обеспечить качественное обслуживание.

Напомню, декларации за 2019-ый год, нужно сдать до 1 июля.

Все те, у кого есть задолженности перед СОДРА, и те кто составил договор о выплате задолженности частями — могут обратиться в больничную кассу с просьбой отложить выплату из-за ухудшающегося финансового положения. Неуплаченную сумму придется вернуть в течение двух месяцев после окончания карантина.

С 6 апреля для работающих самостоятельно получить фиксированную плату в размере 257-еми евро — стало проще.

Получить эту выплату смогут те, кто работал самостоятельно более трех месяцев за последний год. У кого нет других трудовых договоров и задолженностей перед СОДРА. Платой смогут воспользоваться и освобожденные от социальных выплат граждане: пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

Вся подробная информация на сайте https://uzt.lt/ и по короткому номеру 1883

Правительство Литвы распространило план помощи бизнесу в период карантина.

С 10 апреля мелкий и средний бизнес сможет обращаться за кредитом, для оплаты услуг поставщиков, с которыми компании не смогли рассчитаться из-за приостановленной деятельности.

С 14 апреля мелкие и средние компании смогут обращаться за кредитами на ликвидность (т.е. на сохранение заработной платы, аренду и т.п.). Финансирование будет выделяться в течение одного дня.

С 15 апреля начнет действовать фонд для средних и крупных компаний испытывающих трудности. Фонд должен поддержать ликвидность этих компаний, а также позволит им быстрее восстановиться после кризиса.

По решению министра здравоохранения Литвы Аурелиуса Вериги теперь в Литве установлено, в каком порядке проверять образцы доставленные в лабораторию для проверки на коронавирусную инфекцию.

В первую очередь, будут проверяться образцы взятые в больницах и у пациентов с повышенной температурой, т.е. тем у кого выявлены симптомы. Тем временем, пациенты, которые вернулись из заграницы, результатов могут и подождать. На них распространяется правило обязательной самоизоляции, так что и риск гораздо меньше, по сравнению с теми кто находится в больнице — рассказал министр.

Порядок проверок будут определяться в медицинских учреждениях, температурах и лабораториях. Так им будут назначаться приоритет проверок.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис уверен, что проверять всех медиков и всех должностных лиц на наличие коронавирусной инфекции — смысла нет. По его словам эксперты заверяют, что проверять необходимо только подходящие группы повышенного риска, отдельные очаги болезни. “Это мы и будем делать” — сказал глава правительства