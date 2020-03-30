Listen to «КАРАНТИН — обзор инициатив, призванных помочь людям пожилого возраста» on Spreaker.



В выходные дни возле многих магазинов появились объявления, адресованные людям пожилого возраста. В них еще раз обращается внимание на то, что в период карантина следует очень серьезно относиться к правилам изоляции. Статистика показывает, что вирус чаще бывает безжалостным к людям старшей возрастной группы, поэтому именно этим людям следует серьезнее других заботиться о своей безопасности.

А для того чтобы решить все насущные вопросы, им совсем не обязательно выходить из дома. С момента объявления чрезвычайного положения в нашей стране появилось много объединений волонтёров, которые готовы помочь сеньорам. Вкратце напомним о них.

Прежде всего, это Национальный центр координации волонтёров, линия помощи 1827. Организаторы обращают внимание, что волонтёры этого центра оказывают помощь пожилым людям на территории всей страны. У них собрана обширная база людей, которые готовы закупить продукты или лекарства для тех, кому это необходимо. Поэтому пожилой человек должен запомнить номер 1827, и именно по нему обращаться за помощью в покупке или доставке продуктов и лекарств. К слову, помощь волонтёров не ограничивается только этими услугами. Обращаться по номеру 1827 могут и те, кому грустно, одиноко — волонтёры направят таких людей на линии психологической помощи.

Если же пожилым людям в условиях карантина и самоизоляции не хватает общения, важно знать, что для них работает и “Серебряная линия”. Её телефон 8-800-80020, страничка в интернете — sidabrinelinija.lt. По телефону этой службы можно звонить по рабочим дням с 8 часов утра до 20:00 часов вечера. Сотрудники этой организации внимательно выслушают пожелания и по общим интересам, возрасту, образованию, привычкам и другим критериям подберут человеку собеседника. А затем в условленное время центр виртуальных звонков соединит собеседников для беседы, и они смогут пообщаться на важные для них обоих темы.

Наконец, в столице работает “Горячая линия” 1664. По номеру этой службы могут звонить все жители Вильнюса, нуждающиеся в помощи или какой-либо консультации. Люди пожилого возраста или люди с ограниченными возможностями могут позвонить по короткому телефону 1664, если им необходима помощь волонтёров в приобретении еды, лекарств или других необходимых вещей. Итак, несмотря на то, что многие сейчас находятся в изоляции, следует помнить, что все мы не одиноки, и в трудной ситуации всегда есть тот, кто готов прийти на помощь.