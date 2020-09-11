Обзор мероприятий на ближайшие дни

В столице продолжается атмосферный фестиваль Muzika erdvėje, “Музыка на открытом пространстве”. В его программе — звуковые инсталляции, концерты и музыкальные прогулки, а вдохновением для них послужила тема фестиваля: “Человек и государство: homo lituanicus”. Фестиваль идет уже сейчас и продлится все выходные. Подробнее с его программой можно ознакомиться на странице muzikaerdveje.lt/. Обратите внимание, что на некоторые мероприятия фестиваля обязательна регистрация.

Ну а теперь — о мероприятиях для любителей активного времяпровождения. Сегодня вечером в столичном парке Вингис состоится уникальный забег под названием Insane Run, участникам которого предстоит пробираться через семь стихий, преодолевать зоны с тропической бурей, леденящим холодом, ураганным ветром, снегом, жарой, горными вершинами и космическими просторами. Праздник начнется в парке Вингис в шесть часов вечера, когда будет дан старт забегу школьников, а в 21 час стартует забег для взрослых участников протяженностью 3,5 км.

Завтра и послезавтра в столице пройдет традиционный ежегодный Danske Bank марафон, в котором можно будет выбрать трассу, максимально отвечающую вашим спортивным способностям. Это могут быть пугающие среднестатистического горожанина 42 км, или всего 1 км. Или даже 200 метров — для самых маленьких участников. Вариантов множество. Главное — решиться на то, чтобы выйти из зоны комфорта и начать двигаться. Подробности и регистрация — на странице vilniausmaratonas.lt.

Теперь — внимание! — мероприятие только для людей, достигших совершеннолетнего возраста. Во дворе Старого арсенала Литовский национальный музей устраивает соревнования по колке дров. Мероприятие пройдет завтра с 13 до 16 часов, и основные участники, думаю, уже успели на него зарегистрироваться. Ну а любители этого занятия смогут либо побыть просто зрителями, либо доколоть те дрова, которые останутся после основных участников. Всем гарантируется полная безопасность, а для детей, которые придут поболеть за членов своей семьи, будет организована специальная игровая площадка. Подробнее — здесь: madeinvilnius.lt/pramogos/renginiai/nacionaliniame-muziejuje-vyks-malku-skaldymo-varzybos/.

Наконец, любителей интеллектуальных загадок и открытий заинтересует Научный фестиваль, который уже не первый год проходит в нашей стране и в этом году приглашает на 350 интересных бесплатных мероприятий в разных городах Литвы. Детей и взрослых ожидают экскурсии, лабораторные и практические работы, а спектр тем — от изучения бактерий до конструирования роботов, создания компьютерных игр и наблюдений за звездами. Всю информацию можно найти на странице mokslofestivalis.eu/ (или madeinvilnius.lt/pramogos/festivaliai/mokslo-megeju-ruduo-startuoja-17-as-mokslo-festivalis-erdvelaivis-zeme/), однако поспешите, потому что спектакль продлится всего неделю, до 18 сентября.