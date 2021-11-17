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Оцени! Netflix запустил свой рейтинг фильмов и сериалов

Автор Эвелина Никанорова
Оцени! Netflix запустил свой рейтинг фильмов и сериалов
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Стриминговая платформа сервис Netflix открыла сайт с собственным рейтингом фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на сервисе.

Топ сервиса распределяется по четырем главным спискам, каждый из которых будет охватывать топ-десять самых популярных произведений в таких категориях, как англоязычные фильмы, англоязычные сериалы, картины на иностранных языках и шоу на иностранных языках. Для каждой из 90 стран, где работает сервис-платформа, будет свой вариант рейтинга, который будет составятся на основе подсчета времени, затраченного пользователями на просмотр проектов.

Обновление списков будет происходить в еженедельном режиме каждый вторник.

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