Listen to «Очаги коронавируса будут выявляться путем анкетирования населения» on Spreaker.

Министерство здравоохранения предлагает поручить Департаменту статистики собирать и классифицировать статистическую информацию о распространенности коронавируса. Предлагается делать это путем добровольного и анонимного анкетирования населения.

Идея заключается в том, чтобы люди могли регулярно самостоятельно выявлять очаги коронавируса, предоставляя информацию о самочувствии, о возможных симптомах, о наличии хронических заболеваний, а также о соблюдении рекомендаций по гигиене на рабочем месте. Анкетировать население предлагается через мобильное приложение.