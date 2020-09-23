Listen to «Очаги коронавируса в Шяуляй и Румшишкес» on Spreaker.

В шяуляйской больнице установлено еще 9 случаев заражения коронавирусом. В целом в ней уже выявлено 11 случаев. Среди инфицированных — и пациенты, и работники. Вирус распространился в отделении неврологии, оно было закрыто. Однако пока помощь больным больница предоставляет в обычном режиме. А в данный момент проводится тестирование персонала и пациентов.

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Между тем, власти Шяуляй рассматривают возможность временно перевести на удаленное обучение учеников 5 – 12 классов и частично ограничить работу кружков. Для того чтобы совладать с распространением в городе коронавируса, местные власти уже некоторое время ограничивают выдачу разрешений на некоторые мероприятия.

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После того как коронавирус был установлен у одного из педагогов Румшишской гимназии им. Антанаса Баранаускаса, было изолировано семь классов – в целом 140 учащихся 5 — 11 классов. Они будут обучаться удаленно. Остальные ученики этой школы продолжат обучение в классах.