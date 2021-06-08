Covid-19 Вакцинация

Один из клайпедских центров вакцинации расширяет спектр услуг

Автор Евгений Русаков 19

Один из клайпедских центров вакцинации расширяет спектр услуг

Клайпедский центр вакцинации, находящийся по адресу ул. Кретингос, 36, будет предоставлять ещё больше услуг, связанных с вакцинацией. Отныне сюда смогут приехать и жители Клайпеды, получившие первую прививку в центре вакцинации, который, в свою очередь, находится по адресу пр. Тайкос, 76. Дата и время вакцинации у этих людей не изменится, а о смене места повторной вакцинации их проинформируют в SMS-сообщении. Регистрироваться на вторую вакцинацию надобности нет. В свою очередь, центр вакцинации на пр. Тайкос 76 уделит больше внимания прививанию работников больших компаний и учреждений.

В свою очередь, в столице в связи с улучшением эпидемической ситуации закрывается временный центр вакцинации в здании мэрии. Весь процесс вакцинации и ревакцинации перенаправлен в центр Litexpo. Горожане, которые ранее регистрировались на прививку в здании мэрии, получили SMS-сообщения с новым временем и адресом вакцинации.

В Великобритании разрешено прививать детей 12-15 лет

Между тем медицинский регулятор Великобритании разрешил применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте 12-15 лет. По его мнению, преимущества от использования препарата для подростков превышают возможные риски. Напомним, что в конце мая ЕС одобрил применение препарата Pfizer-BioNTech для вакцинации детей в возрасте 12-15 лет. Эта вакцина стала первой, зарегистрированной в ЕС для лиц моложе 16 лет.

Ослабление ограничительных мер во Франции

Тем временем власти Франции ослабляют ограничительные меры. Заведениям общепита разрешено обслуживать посетителей в закрытых помещениях, а комендантский час будет начинаться в 23:00 вместо 21:00. Отметим, что Франция занимает четвёртое место в мире и первое в Европе по общему числу заражённых коронавирусом – свыше 5,6 млн.

Чемпионат мира по трековому велоспорту не пройдёт в Ашхабаде

И в заключение выпуска. Международный союз велосипедистов UCI ищет новое место для проведения чемпионата мира по трековому велоспорту. Из-за эпидемии коронавируса соревнования не смогут быть проведены в Туркменистане. Гонки были запланированы на 13-17 октября в Ашхабаде. В настоящий момент союз уже приступил к переговорам с возможными альтернативными организаторами. Новым местом проведения, возможно, станет шотландский Глазго. Однако эта информация пока не подтверждена. К слову, официальный Ашхабад с самого начала пандемии заявил, что в Туркменистане коронавируса нет.

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