Один из клайпедских центров вакцинации расширяет спектр услуг

Клайпедский центр вакцинации, находящийся по адресу ул. Кретингос, 36, будет предоставлять ещё больше услуг, связанных с вакцинацией. Отныне сюда смогут приехать и жители Клайпеды, получившие первую прививку в центре вакцинации, который, в свою очередь, находится по адресу пр. Тайкос, 76. Дата и время вакцинации у этих людей не изменится, а о смене места повторной вакцинации их проинформируют в SMS-сообщении. Регистрироваться на вторую вакцинацию надобности нет. В свою очередь, центр вакцинации на пр. Тайкос 76 уделит больше внимания прививанию работников больших компаний и учреждений.

В свою очередь, в столице в связи с улучшением эпидемической ситуации закрывается временный центр вакцинации в здании мэрии. Весь процесс вакцинации и ревакцинации перенаправлен в центр Litexpo. Горожане, которые ранее регистрировались на прививку в здании мэрии, получили SMS-сообщения с новым временем и адресом вакцинации.

В Великобритании разрешено прививать детей 12-15 лет

Между тем медицинский регулятор Великобритании разрешил применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте 12-15 лет. По его мнению, преимущества от использования препарата для подростков превышают возможные риски. Напомним, что в конце мая ЕС одобрил применение препарата Pfizer-BioNTech для вакцинации детей в возрасте 12-15 лет. Эта вакцина стала первой, зарегистрированной в ЕС для лиц моложе 16 лет.

Ослабление ограничительных мер во Франции

Тем временем власти Франции ослабляют ограничительные меры. Заведениям общепита разрешено обслуживать посетителей в закрытых помещениях, а комендантский час будет начинаться в 23:00 вместо 21:00. Отметим, что Франция занимает четвёртое место в мире и первое в Европе по общему числу заражённых коронавирусом – свыше 5,6 млн.

Чемпионат мира по трековому велоспорту не пройдёт в Ашхабаде

И в заключение выпуска. Международный союз велосипедистов UCI ищет новое место для проведения чемпионата мира по трековому велоспорту. Из-за эпидемии коронавируса соревнования не смогут быть проведены в Туркменистане. Гонки были запланированы на 13-17 октября в Ашхабаде. В настоящий момент союз уже приступил к переговорам с возможными альтернативными организаторами. Новым местом проведения, возможно, станет шотландский Глазго. Однако эта информация пока не подтверждена. К слову, официальный Ашхабад с самого начала пандемии заявил, что в Туркменистане коронавируса нет.