Один из первых комиксов о Супермене продан за $3,25 млн

По данным издания, таким образом был побит предыдущий рекорд продажи комиксов, установленный в 2014 году. Тогда экземпляр был продан чуть более чем за $3 млн.

The issue of Action Comics #1 that introduced the world to Superman went for $3.25 million in a private sale https://t.co/2UJpals6Rd

— 13WHAM (@13WHAM) April 7, 2021