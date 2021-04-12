Новости Паутина

Один из первых комиксов о Супермене продан за $3,25 млн

Автор Эвелина Никанорова 32
Один из первых комиксов о Супермене продан за $3,25 млн

Один из первых экземпляров комикса о Супермене продан за $3,25 миллиона. Об этом сообщает информационное агентство Accociated Press.

По данным издания, таким образом был побит предыдущий рекорд продажи комиксов, установленный в 2014 году. Тогда экземпляр был продан чуть более чем за $3 млн.

В этот раз с молотка ушел комикс 1938 года выпуска, в котором рассказывалось о происхождении Супермена и о том, как он попал на Землю с Криптона.

На сегодняшний день осталось примерно 100 экземпляров из этой серии. Проданная копия была одной из самых хорошо сохранившихся.

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