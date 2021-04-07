Новости Паутина

Один из самых популярных мужчин в Tinder раскрыл секрет успеха

Автор Эвелина Никанорова 8
Один из самых популярных мужчин в Tinder раскрыл секрет успеха

Джэймс Лэнгтон, который считается одним их самых популярных пользователей Tinder, раскрыл секрет своего успеха. Также он дал несколько советов другим людям.

Мужчина отметил, что в профиль он загрузил несколько фотографий, которые содержат какую-то историю, поэтому девушки нередко обращают на него внимание. Блогер также заполнил свою биографию таким образом, чтобы в ней был четкий призыв к действию.

Лэнгтон отдельно подчеркнул, что небогат, поэтому он не упоминает свою работу или финансовое положение в профиле.

Отметим, что британец входит в официальный список 30 самых популярных пользователей Tinder. Это значит, что его профиль получает особое внимание у противоположного пола.

Кроме того, Лэнгтон ведет канал Dater Help на YouTube. Там он периодически делится секретами своего успеха.

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