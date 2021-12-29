Один (одна) дома в Новый год. Что делать? 8 полезных советов

Ситуация сложилась так, что Новый год вам придется встречать в одиночестве. Что делать? Прежде всего, конечно же, не драматизировать ситуацию. Новый год – это еще не конец света, а просто ночь, в которую надо будет перелистнуть последний лист календаря и распечатать новый.

Ни в коем случае нельзя делать акцент на слове «одиночество» и на примете, что «как Новый год встретишь, так его и проведешь». Примета нелепа уже потому, что никогда никому не доводилось после праздника круглый год общаться только с пьяными людьми из-за того, что они позволили себе выпить в Новый год. Так что первый пункт – подготовительный – подумать о том, как же повезло, что в этот вечер можно побыть наедине с собой.

1. Сплошные плюсы

Составьте список преимуществ, которые у вас сейчас появились. Запишите его в красивой новой записной книжке. Это может быть, например, возможность отдохнуть от круговерти уходящего года. Возможность не готовить гору салатов. Не переживать из-за того, что любимое платье (костюм) оказалось тесным. Возможность заняться тем, на что много месяцев не хватало времени. Дальше – давайте действовать по плану.

2. Еда

План вечера можно составить с учетом того, что мы уже записали в книжке. И первым делом – подумать о хлебе насущном. Какой едой мы будем себя баловать? Будет ли это традиционный оливье? Или целый карнавал снеков, орешков, оливок, дорогого сыра, нарезок из красной рыбы и копченой колбасы? Или заказанные в ресторане суши, пицца, WOK-лапша?.. Приятный момент в том, что в такой вечер можно ориентироваться только на свои пожелания.

3. Наряд

Собственно, раз нет никаких обязательств, нет и никаких требований к наряду. Можно провести вечер в любимом уютном свитере, халате или даже пижаме. А можно, наоборот, придумать для себя интересный образ, протестировать новое платье. Сделать смелый макияж – и не забыть запечатлеть себя на фото в таком необычном имидже.

4. Музыка или кино?

Если вы планируете заняться каким-то любимым делом, фоном подойдет любимый плейлист или (внимание!) любимое радио. Если же акцент вечера – отдых, – ныряйте в мир кино. Выбор настолько огромен, что за ночь может не получиться справиться даже с одним захватывающим сериалом. А ведь есть еще множество видео в ютубе – истории, ток-шоу, интервью с интересными людьми и так далее.

5. Гвоздь программы

Подходим к основному занятию. Например, к любимому делу, на которое раньше не хватало времени. Можно разбирать фотографии, создать хотя бы основные ветви своего генеалогического древа. Можно вязать, шить, вышивать – выбор занятий просто бесконечен. Только учтите, что стирка-уборка-глажка сюда не подходят.

6. Социализация

Никто не отменял соцсети, скайпы, зумы и другие программки. Для особо «социальных» людей не составит труда найти себе собеседников на всю праздничную ночь. Сначала можно обзвонить с поздравлениями своих близких, потом друзей. Затем написать сообщения тем, с кем не получается созвониться. Потом – побродить по группам единомышленников. Вариантов столько, что этим общением можно даже будет пресытиться.

7. Скучно?

Ну и, наконец, если дома все же скучно, – можно отправиться в центр города, где будет праздноваться наступление Нового года. Во-первых, дорога туда и обратно займет большую часть новогодней ночи. Во-вторых, светящиеся огни, праздничные инсталляции, шум и гам просто не смогут не заразить вас весельем. А горячий кофе (или напиток) можно захватить с собой из дома или купить в городе.

8. И еще

Обязательно загадывайте в Новогоднюю ночь желания. Или ставьте себе задачи на наступающий год. Их можно записать в ту же записную книжку, из 1-го пункта. А можно – на листочке. А потом запечатать в конверт и адресовать себе, но год спустя. И пусть обязательно все сбудется!