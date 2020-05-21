Listen to «Одонтология. Взгляд на сегодняшнюю ситуацию глазами практикующего специалиста» on Spreaker.

Одонтология — сфера, специалисты которой дольше других не могли осуществлять свои услуги после объявления карантина. Однако ситуация изменилась, и многие из них возобновили свою деятельность. О том, насколько изменилась работа одонтолога сегодня и какие проблемы в ней существуют, нам рассказал врач одонтолог-ортопед Раймондас Савицкас.

— Мы уже работаем с понедельника, так что уже перешли ту грань трудную — начинать работать. Мы, стоматологи, всегда работали похоже. Потому что мы всегда, как говорится, — в интимном контакте с пациентами общались. Теперь, конечно, слоев стало больше. Надо чаще менять все слои, щиты после каждого пациента — дезинфицировать, менять. Но, я думаю, что от этого мы станем только лучше, потому что начнем работать и чище еще. И так чисто работали, но, я думаю, еще чище будем работать. И, я бы сказал, — более логично.

Конечно, если говорить про правила, — это уже другие дела. Потому что у нас всегда так есть: когда кто-то создает правила — по такой, как говорится, старой традиции не советуется с теми людьми, которые будут работать по этим правилам. Вот это — главная проблема. Если бы посоветоваться, то, конечно, эти правила были бы попроще и получше сделаны. Сначала были всякие проблемы, но потом министр кое-что поменял, и я теперь больших проблем здесь не вижу. Просто главная проблема, если так уже смотреть, в чем здесь разница есть, — в том, что все эти слои наши — халаты, щиты, маски на лицах — стали очень дорогие. Потому что в тот же самый момент этих всех предметов большая потребность в других, больших, странах. Так вот цена — это да, действительно, проблема. Но других проблем больших, действительно, я не вижу. Потому что мы, стоматологи, всегда работали в таких условиях, что очень близкий контакт с пациентом. И нам было всегда очень непонятно, почему ЛОР-докторам позволили уже давно работать, а нам — нет. Так в чем здесь разница? Они же весь день тоже копаются, как говорится, в горле. Плюс у нас аппаратура гораздо лучше. Я как-то всегда говорил и коллегам, и по телевидению, и радио, что здесь большой проблемы нет.

Плюс какая у нас еще эпидемиологическая ситуация — она же не страшная. И, конечно, было бы идеально, если нам бы позволили тестировать пациентов перед тем, как они приходят в наш кабинет. Но у государства не хватает денег, и оно не может это делать. Но гораздо было бы, как говорится, лучше.

Конечно, я не говорю про психологические нюансы. Есть врачи, которые очень сильно боятся этой инфекции, вирусов. Я не знаю… мне гораздо страшнее бывает, когда бывает эпидемия гриппа. Потому что там очень много всяких осложнений бывает. Здесь, конечно, страшновато, что вирус новый, и мы не знаем, как он себя будет вести: будет мутировать — не будет каких-то мутаций. Но, все равно, как говорится, — не чума же это. Если работаешь так, как полагается, по правилам, то, действительно, и себя, и персонал, и пациентов можно полечить нормально, без всяких осложнений.