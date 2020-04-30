Listen to «Ограничений на передвижение в выходные дни нет, однако патрулирование будет интенсивным» on Spreaker.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене заявляет, что, хотя в выходные дни нет ограничений на передвижение населения, патрулирование в эти дни будет более интенсивным. По ее словам, дороги страны будут патрулировать более 800 экипажей.

Как сказала глава МВД, до окончания карантина жители по-прежнему обязаны соблюдать установленные правила — носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не собираться группами — на это и будут обращать внимание сотрудники полиции.

Напоминаем, что вчера правительство приняло решение смягчить условия карантина. Возобновляется торговля непродовольственными товарами, можно организовывать досуг на открытом воздухе, снят запрет на выезд из страны. Также разрешено не носить защитные маски за пределами жилых районов, когда поблизости нет других людей. Возобновляются плановые услуги в медицинских учреждениях при соблюдении всех необходимых мер безопасности. Большая часть послаблений уже вступила в силу. Часть из них начнет действовать со следующей недели.

Генеральный комиссар Литвы Ренатас Пожела сообщил, что на этих выходных пристальное внимание будет уделяться въездам в курортные города — Палангу, Тракай, Друскининкай, Бирштонас. На дорогах будет усилено патрулирование. Возможны выборочные проверки автомобилей. Однако блокпостов на дорогах, как это было в пасхальные выходные, выставлено не будет.

Помимо усиленного патрулирования в скверах, парках, у водоемов и у кладбищ, на этих выходных особое внимание решено уделить лесным пожарам и поджогам травы, которые наносят огромный ущерб окружающей среде и опасны как для людей, так и для животных.