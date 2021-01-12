Ограничения движения на улице Наугардуко

Вильнюсское самоуправление информирует, что к аждое воскресенье в 2021-ом году, с 10:00 до 14:00 будет закрываться ул. Naugarduko, на отрезке от Витянё до Швитригайлос.

Там появится базар: с товарами фермером и вагончиками с едой. На этом отрезке будет закрыт проезд для автомобилей.

Участников дорожного движения просят быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения и придерживаться указаниям регуляторов дорожного движения.