Ограничения движения на улице Наугардуко

Вильнюсское самоуправление информирует, что каждое воскресенье в 2021-ом году, с 10:00 до 14:00 будет закрываться ул. Naugarduko, на отрезке от Витянё до Швитригайлос.
Там появится базар: с товарами фермером и вагончиками с едой. На этом отрезке будет закрыт проезд для автомобилей.
Участников дорожного движения просят быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения и придерживаться указаниям регуляторов дорожного движения.
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