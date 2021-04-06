Ограничения на передвижение отменяются со среды

С полуночи отменяются все ограничения на передвижение между муниципалитетами. Это касается всех самоуправлений, сообщил глава Минздрава Арунас Дулькис.

Ограничения снимаются 7 апреля в 00 часов.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил также, что главное сейчас – увеличить объем тестирования и масштаб вакцинации.

Он призвал глав муниципалитетов обеспечить такой объем тестирования, при котором люди с симптомами могли бы сделать тест в течение дня с момента обращения, а те, кто хочет протестироваться профилактически, — не позднее чем через 24 часа.

Что же касается вакцинации, то решено уже с этой недели дать возможность вакцинироваться более широким группам населения. Планируется ускорить вакцинацию крупных компаний и больших рабочих коллективов.

При этом на сегодняшний день главным направлением вакцинации, помимо людей старшего возраста, является вся система просвещения.

На завтрашнем заседании правительства планируется обсуждение дальнейших условий карантина. В приоритете – ослабление ограничений для тех сфер жизни, которые проходят на открытом воздухе.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.