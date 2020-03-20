Listen to «КАРАНТИН — ограничения на посещения парков, чем заняться с ребенком дома» on Spreaker.



Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность людей в период карантина, комиссия по экстремальным ситуациям подписала новое постановление. Согласно ему в парках и других общественных местах люди могут собираться лишь маленькими группами, не более 5 человек, а на детских площадках могут одновременно играть только дети одной семьи. За соблюдением правил поведения в общественных местах следят стражи порядка.

В Каунасе сотрудники полиции даже ездят по паркам и по громкой связи напоминают людям о правилах поведения в общественных местах в период карантина. А детские и уличные тренировочные площадки ограничены лентами с надписью “СТОП”. Пойти на такие меры каунасское самоуправление решило потому, что с наступлением солнечной погоды многие жители города стали легкомысленно относиться к ситуации и забыли о том, что в стране объявлен карантин.

Ну а обсуждением того, чем заняться с детьми дома, многие мамы делятся в социальных сетях. Вместо походов в театр можно делать домашние спектакли. Театральные постановки, как мы знаем, бывают разных видов — а значит, и простор для творчества не ограничен.

Спектакли могут быть с настоящими актерами — только надо подобрать такую сказку, которую детям несложно и интересно играть. Постановка может быть совсем коротенькой — главное ведь не только она сама, но и процесс подготовки. Репетиции, изготовление билетов, оборудование буфета с печеньем, бутербродами и соком — всё должно быть по-настоящему. Еще проще поставить дома кукольный спектакль.

Ну а для тех родителей, которые считают, что у них нет творческой жилки, а есть только фантазия, — прекрасно подходит театр теней в его самом простом исполнении. Надо выключить свет, устроиться с детьми на диване, включить фонарик и направить его на потолок. А далее на этой импровизированной сцене — разыгрывать всё, что вам придет в голову.

Ну а из других вариантов занятий — изготовление игрушек из бумаги. Для девочек это могут быть куклы или зверюшки, для мальчиков — супергерои или машины самых любых видов. Наконец, есть чтение книг или прослушивание их аудиоверсий.

Ещё можно придумать для детей квест — писать на записочках задания и информацию, где искать следующую записку. Сложность регулируется возрастом ребенка — а пока он будет занят, можно расслабиться и выпить чашечку кофе.

Ну и, наконец, можно запастись вкусными бутербродами и чаем из термоса — и отправиться на природу. Количество выгод тогда даже трудно будет сосчитать. Это и собственно прогулка на свежем воздухе, и экономия, — и побег от вирусов, с которыми мы просто обязаны распрощаться как можно скорее.