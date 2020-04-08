Ограничения на проезд в пасхальные выходные

После решения правительства ограничить проезд в города и городки Литвы во время пасхальных выходных, министр внутренних дел Рита Тамашюниене пояснила, как будет осуществляется порядок контроля за ограничениями.

По словам министра уже начиная с пятницы полицейские будут интенсивно патрулировать подъезды к городам, на одних дорогах путь будет закрыть дорожными знаками, на других, контролировать будут сами полицейские. Массовой проверки не будет, а проверять автомобили будут выборочно.

Министр рассказала, что на выходных будут строго контролировать само-изолированных граждан будут строже, а полицейские дополнительно будут контролировать общественные места, чтобы там не собирались люди.

На выходных будут работать 3 тысячи полицейских, совместно с самоуправлениями страны будут оборудовано 300 постов. В случае необходимости к контролю будет привлечена армия. Для “особо хитрых” граждан, Рита Тамашюниене напомнила, что во многих города оборудованы камеры, системы автоматической считки номеров, а еще летают пожарные дроны, которые также будут следить за нарушителями.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис рассказал, что контроль будет проводиться не за уезжающими, а за приезжающими гражданами. Так что уехать из чужого вам города будет можно, а вот въехать в чужой город — нельзя.

В Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс призвал на Пасху оставаться дома. “Очень важно, чтобы мы не поддавались соблазнам Пасхи и хорошей погоды”, — сказал мэр столицы. Он попросил граждан не играть “в хитрые игры” и добавил, что если кто-то будет играть в партизанские игры, то всё равно будет найден и наказан.

Также Шимашюс рассказал, что в столице идентифицировано как минимум 100 общественных мест, где собираются жители столицы. И он попросил жителей избегать массовых сборов.

С призывом оставаться во время Пасхи дома, выступил и президент Литвы. По мнению Гитанаса Науседы, это позволит быстрее вернуться к нормальному ритму жизни. “Чем быстрее мы справимся с пандемией, тем быстрее сможет вернуться к нормальной жизни”, — сказал президент. Также он считает, что ограничения на поездки в другие города, должны быть одноразовыми, исключительно на Пасху.

По решению правительства Литвы с 10 апреля 20 часов (с пятницы), до 13 апреля 20 часов (понедельника) будет действовать ограничение на посещение самоуправлений, в которых вы не живёте.

Исключение составляют те, у кого в другом самоуправлении есть недвижимое имущество, а также поездок на похороны, к тяжело больным или к пострадавшим в случае несчастья и на работу.