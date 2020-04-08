Ограничения по денежным переводам на праздники

С пятницы и в течение четырех праздничных дней не будут осуществляться межбанковские переводы. Исключения будут, но только у тех банков, у которых доступна услуга быстрых переводов.

Такие услуги в электронном системе и мобильном приложении предоставляют SEB и Swedbank. На операции до 1000 евро в мобильном приложении предоставляет Citadele. Клиенты Šiaulių bankаs могут получать быстрые переводы.

В пределах одного банка такие переводы действуют давно, их максимальная сумма — 15 000 евро.

Если мгновенный перевод невозможен, то деньги будут переведены после праздников Переводы после 16 часов 9 апреля, будут выполнены только 14 апреля.

Все безналичные платежи будут проводиться в этот период в обычном режиме.