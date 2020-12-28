Ограничения, связанные с пандемией COVID-19 (информация обновлена 23 декабря 2020 г.)

Ограничения

Мероприятия Запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные, спортивные мероприятия, праздники, ярмарки, фестивали или другие продолжающиеся определенное время организованные собрания людей в общественном месте в заранее определенное время, которые проводятся на открытых и закрытых площадках в общественных местах. Исключения составляют: спортивные соревнования высшего мастерства, когда они проходят без зрителей;

похороны, когда в них принимают участие не более 10 человек, за исключением членов домашнего хозяйства и лиц, оказывающих ритуальные услуги.

Заведения общественного питания (рестораны, кафе, бары, ночные клубы, другие увеселительные заведения) и другие общественные места Запрещается деятельность предприятий общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений, игорных домов (казино) и игровых автоматов, салонов бинго, пунктов приема ставок, тотализаторов, за исключением случаев, когда: еда предоставляются на вынос или доставляется физическим и юридическим лицам иными способами;

услуги общественного питания предоставляются работникам предприятий, учреждений или организаций, в которых осуществляется посменный способ работы, на территории и (или) в помещениях этих предприятий, учреждений или организаций;

услуги общественного питания предоставляются в образовательных учреждениях, учреждениях, предоставляющих социальные услуги, учреждениях в области здравоохранения, национальной обороны, исправительных учреждениях, следственных изоляторах, Центре регистрации иностранцев или других учреждениях, где необходимо обеспечить питание в соответствии со спецификой деятельности учреждения. Запрещается предоставлять услуги досуга, эксплуатации спортивного оборудования, отдыха, бассейнов, бань (за исключением общественных бань, предназначенных для нужд личной гигиены), дискотек, танцевальных залов, кинотеатров и киноклубов. Также запрещено посещать места предоставления услуг отдыха или помещения, предназначенные для предоставления таких услуг, арендовать для проведения частных мероприятий, праздников или других собраний. Запрет не распространяется на: спортивные упражнения высокого уровня мастерства. Запрещается посещение учреждений культуры и физическое обслуживание посетителей, за исключением случаев, когда обеспечиваются условия для управления потоком людей, соблюдения безопасной дистанции, безопасности для здоровья населения, гигиены и обеспечения людей необходимыми средствами индивидуальной защиты, установленных руководителем операций по чрезвычайным ситуациям государственного уровня (РО).

Защитные маски для лица Защитные маски для лица обязательны во всех общественных местах (для лиц старше 6 лет). Исключения распространяются: на людей, когда они занимаются спортом;

спортивные тренировки высокого уровня мастерства;

во время предоставления услуги, когда услугу невозможно оказать, если получатель услуги находится в маске;

лицам с ограниченными возможностями, которые по своему состоянию здоровья не могут носить маску или ее ношение может ухудшить состояние здоровья человека. Таким лицам рекомендуется носить щиток для лица;

за пределами населенных пунктов (городов, поселков, деревень, частных усадеб, садоводческих товариществ) и при отсутствии в радиусе 20 метров других лиц, за исключением членов семьи;

на детей старше 6 лет, занимающихся по программам дошкольного, предшкольного и начального образования, когда они находятся в учебных учреждениях и (или) на их территориях не применяется требование носить защитные средства, закрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы и другие средства защиты). Маску обязательно носить в помещениях общего пользования мест для проживания. Рекомендуется носить маску на частном личном празднике, если такое устраивается, или при общении с членами другой семьи / домашнего хозяйства.

Движение внутри страны в праздничный период с 00 час. 16 декабря 2020 г. до 24 час. 3 января 2021 г. · Все пассажирские рейсы из Великобритании приостановлены. Запрет вступит в силу с 21 декабря 04:00 час. и продлится до 31 декабря 24 час. Ограничивается передвижение людей между самоуправлениями. За исключением того, когда человек отправляется: в аэропорт, морской порт, на автовокзал, обслуживающие международные пассажирские маршруты, или из них;

в муниципалитет по месту жительства;

в случае смерти близких родственников;

для выполнения работы, если место работы находится в другом самоуправлении; для получения необходимой медицинской помощи;

по другим объективно обоснованным срочным причинам, когда обязательно надо попасть в другое самоуправление, не по месту проживания. Это ограничение не распространяется на лиц – членов одной семьи или одного домашнего хозяйства, которые едут в другой муниципалитет, не по своему месту жительства, в котором у них есть недвижимость, принадлежащая одному из членов семьи или домашнего хозяйства на правах собственности.

Движение внутри страны Оставлять свое место жительства разрешается: при поездке на работу (по рабочим делам);

при поездке в места торговли;

при поездках в аэропорты, морские порты, автовокзалы, обслуживающие международные пассажирские маршруты, или из них;

при поездке на собственный объект недвижимости;

при необходимости поехать на похороны;

по вопросам, связанным со здоровьем и другими обязательными услугами;

для получения других необходимых услуг или по объективно обоснованным причинам, когда это абсолютно необходимо;

для прогулок в открытых местах не более чем одной семьей или членами одного домашнего хозяйства;

по делам, связанным с присмотром лиц, которые больны или не могут позаботиться о себе самостоятельно. Ограничивается проезд на городских, междугородних и пригородных маршрутах регулярного пассажирского транспорта – разрешается занимать только сидячие места на расстоянии не менее 1 метра. Транспортные средства, кроме городских, междугородных и пригородных обычных пассажирских транспортных средств или транспортных средств, которыми необходимо передвигаться на рабочее место или с него, могут передвигаться не более двух человек или групп членов одной семьи и (или) одного домашнего хозяйства. При перевозке пассажиров легковыми транспортными средствами за оплату по заказу и услуги такси, оказываемые легковыми транспортными средствами, водитель транспортного средства в это количество не учитывается. В общественных местах можно находиться группами не более двух человек, или группами, состоящими из членов одной семьи и/или одного домашнего хозяйства. Запрещено: контакты между членами более чем одной семьи и (или) одного домашнего хозяйства, за исключением: неотложных случаев, когда необходимо оказание помощи; случаев, связанных с присмотром лиц, которые больны или не могут позаботиться о себе самостоятельно;

организовывать личные праздники в общественных и частных местах, если в них участвует более чем одна семья и/или домашнее хозяйство.

Общественный и частный сектор В государственных и муниципальных учреждениях, организациях, предприятиях государственного и муниципального подчинения и частном секторе работа организуется и клиенты обслуживаются удаленно, за исключением случаев, когда соответствующие функции (работу) обязательно выполнять на рабочем месте, обеспечивая установленные руководителем операций по чрезвычайным ситуациям государственного уровня условия по управлению потоками людей, соблюдению безопасной дистанции, гигиены, обеспечения людей необходимыми средствами индивидуальной защиты. Обязательно обеспечить выполнение установленных законом неотложных функций (работ). Запрещается работа магазинов, в том числе в торговых и/или развлекательных центрах, на рынках и других общественных местах торговли, за исключением:

магазинов (включая магазины в торговых и/или развлекательных центрах), основной деятельностью которых является продажа продуктов питания, кормов для животных, ветеринарных продуктов, ортопедической техники, а также оптики и аптеки;

торговли продуктами питания на рынках и в других общественных местах торговли;

дистанционной (интернетной или организуемой другими средствами связи) торговли, когда товары доставляются физическим и юридическим лицам или забираются в пунктах выдачи;

магазины похоронных товаров;

уличной торговли новогодними елками и другими деревьями, предназначенными для праздников. В магазинах, деятельность которых не запрещена: каждому посетителю должно быть предоставлено 15 кв. м торговой площади или одновременно должно обслуживаться не более одного человека, а также должны быть соблюдены другие условия, установленные руководством операций по совладению с экстремальной ситуацией государственного уровня.

Рекомендуется: не использовать краткосрочные меры стимулирования продаж (распродажи, часы скидок, дегустации и т.д.) во всех магазинах, торговых центрах, рынках и других общественных местах, и ​​местах обслуживания. Это не относится к торговле через интернет.

увеличить количество работающих касс, чтобы в очереди не собиралось более 5 человек;

лицам из одной семьи и (или) домашнего хозяйства посещать магазины по одному;

установить более продолжительные часы работы. Запрещается: предоставлять услуги в области красоты;

предоставлять другие услуги, при которых контакт между поставщиком и получателем услуг продолжается дольше 15 минут;

предоставление услуг проживания на площади (принадлежащей как физическим, так и юридическим лицам на правах собственности или других законных основаниях) путем аренды, субаренды и др. для организации частных мероприятий, торжеств или других мероприятий. За исключением: услуг перевозки пассажиров за оплату на легковых автомобилях по вызову и услуг такси на легковых автомобилях;

юридических услуг;

финансовых услуг и квалифицированных услуг сертификации, которые не могут быть предоставлены удаленно. В местах предоставления услуг, которые не запрещены, каждому посетителю должно быть предоставлено 10 кв. м торговой площади или одновременно должно обслуживаться не более одного человека, а также должны быть соблюдены другие условия, установленные руководством операций по совладанию с экстремальной ситуацией государственного уровня. Услуги по размещению предоставляются: при размещении в одной комнате членов не более одной семьи или одного домашнего хозяйства;

в помещениях общего пользования должно обеспечиваться ношение масок всеми лицами и соблюдение не менее 2 метров расстояния между лицами и группами лиц;

при обеспечении других условий, установленных руководством операций по совладанию с экстремальной ситуацией государственного уровня; Запрещается предоставление услуг проживания на площади (принадлежащей как физическим, так и юридическим лицам на правах собственности или других законных основаниях) путем аренды, субаренды и др. для организации частных мероприятий, торжеств или других мероприятий. Запрещается деятельность медицинских центров, оказывающих услуги отдыха.

Запрещается посещение культурных, развлекательных, спортивных объектов и физическое обслуживание посетителей, за исключением занятий высшего спортивного мастерства, физического обслуживания в библиотеках, с условием обеспечения условий, изложенных в решении РО.

Образование дошкольное и начальное образование осуществляется с соблюдением условий, установленных решением РО, посещать дошкольные и предшкольные учебные заведения рекомендуется только тем детям, родители (приемные родители, опекуны) которых не имеют возможности работать удаленно;

обучение в школах по программам начального, основного и среднего образования осуществляется дистанционно, за исключением учащихся специальных школ и специальных классов общеобразовательных школ, занимающихся по программам основного и начального образования, индивидуализированного базового образования, среднего образования, программам развития социальных навыков;

неформальное образование детей осуществляется удаленно или приостанавливается;

неформальное образование взрослых и неформальное профессиональное обучение осуществляются дистанционно или приостанавливается, за исключением практических занятий в авиации, мореплавании и вождении, а также экзаменов для оценки уровня владения иностранным языком (зачетов) для лиц, поступающих в зарубежные высшие учебные заведения, в которых принимает участие не более 5 лиц и обеспечиваются условия для управления потоком людей, соблюдения безопасной дистанции, безопасности для здоровья населения, гигиены и обеспечения людей необходимыми средствами индивидуальной защиты, установленных руководителем операций по чрезвычайным ситуациям государственного уровня (РО);

во время каникул учеников занятость может быть обеспечена учащимся в специальных классах общеобразовательных школ. Тем не менее, должны быть обеспечены условия, установленные руководителем операций по чрезвычайным ситуациям государственного уровня (РО), для управления потоками людей, соблюдения безопасного расстояния, гигиены, обеспечения людей необходимыми средствами индивидуальной защиты и других необходимых условий для защиты здоровья населения.

образовательная помощь оказывается в соответствии с условиями, установленными решением РО так же, как осуществляется деятельность учебного заведения и других предоставляющих образовательные услуги; или предоставляется удаленно.

детям в возрасте старше 6 лет, которые занимаются по программам дошкольного, предшкольного и начального образования, когда они находятся в учебных учреждениях и (или) на их территориях, не применяется требование носить защитные средства, закрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы и другие средства защиты);

в школах, осуществляющих учебный процесс по программе начального образования, каникулы объявляются с 14 декабря 2020 г. до 3 января 2021 г.

Здравоохранение Запрещается посещение пациентов в медицинских учреждениях, за исключением неизлечимо больных, пациентов до 14 лет и рожениц с разрешением руководителя учреждения или другого уполномоченного им лица;

Специалист, оказывающий амбулаторные услуги по уходу за здоровьем, после оценки состояния здоровья пациента принимает решение о способе оказания услуг, наиболее отвечающем интересам пациента. Контактным способом осуществляются следующие услуги: услуги одонтологии; медицинские услуги для беременных, рожениц и новорожденных; услуги вакцинации детей и взрослых в рамках Национальной программы иммунопрофилактики; программы профилактики заболеваний; услуги по профилактическому осмотру здоровья для трудоустраивающихся лиц, желающих работать в сфере деятельности, в которой они подвергаются рискам для здоровья; психологическая помощь и услуги психотерапии.

Стационарное персональное медицинское обслуживание при COVID-19 (коронавирусной инфекции) (далее – услуги при COVID-19) организуется по кластерно-территориальному принципу в соответствии с Приложением к настоящему Указу и в соответствии с компетенцией, установленной министром здравоохранения и начальником Государственного управления чрезвычайными ситуациями. Предоставление услуг, связанных с COVID-19, организуется учреждениями индивидуального медицинского обслуживания, перечисленными в Приложении к настоящему Указу (далее именуемые организующими ASPĮ), которые имеют подразделения или кадровые ресурсы по инфекционным заболеваниям и которые организуют и координируют службы по инфекционным заболеваниям COVID-19 в зоне деятельности, указанной в Приложении к настоящему Указу. Организаторы ASPĮ должны использовать другие учреждения индивидуального ухода, расположенные в зоне деятельности и перечисленные в Приложении к настоящему Указу (далее именуемые ASPĮ), для оказания услуг, связанных с COVID-19. Инструкции организующих ASPĮ относительно организации услуг, связанных с предоставлением COVID-19 используемым ASPĮ, являются обязательными (если иное не предусмотрено законом). Порядок организации медицинских услуг, связанных с COVID-19, устанавливается министром здравоохранения и главой Государственного управления по чрезвычайным ситуациям в соответствии с их компетенцией; Глава Управления по чрезвычайным ситуациям на государственном уровне назначает координатора деятельности организаций ASPĮ (далее – Координатор) для координации предоставления услуг ASPĮ насчет COVID-19. Координатор организует оказание услуг по COVID-19 в сотрудничестве с мэрами и руководителями администраций. Инструкции координатора являются обязательными для организуемых ASPĮ и для используемых ASPĮ (если иное не предусмотрено законом).

Привлечение медицинских работников, студентов высших школ, резидентов, производится независимо от их подчиненности. При необходимости медицинские работники и работающий с ними персонал (персонал, обслуживающий медработников) могут быть временно переведены в другое медицинское учреждение или их должностные обязанности могут быть временно изменены для обеспечения надлежащей организации медицинских услуг.

Деятельность стационарных медицинских учреждений по лечению пациентов с COVID-19 (коронавирусной инфекцией) организуется: реорганизация деятельности с целью управления потоками пациентов, инфраструктурой и материальными и человеческими ресурсами; при необходимости увеличить количество коек и / или объем предоставляемых медицинских услуг для лечения пациентов с заболеванием COVID-19 (коронавирусная инфекция) и / или привлечение персонала – уменьшение объема плановых стационарных и / или амбулаторных услуг или приостановление оказания этих услуг, за исключением той помощи и медицинского обслуживания, неоказание которых может привести к необходимости обязательной медицинской помощи или значительно ухудшить его состояние; запрет на посещение пациентов, за исключением пациентов в критическом состоянии и детей до 14 лет с разрешения лечащего врача.



Социальная помощь запрещено посещение жителей во всех стационарных учреждениях социального обслуживания, семьях, групповых и общественных домах опеки, за исключением посещения неизлечимо больных жителей, и (или) лиц, посещение которых связано с выполнением должностных обязанностей; при оказании социальных услуг в учреждениях социального обслуживания и в личных домах должны быть обеспечены необходимые условия для обеспечения безопасности здоровья населения, гигиены, обеспечения лиц необходимыми средствами индивидуальной защиты, установленными государственным руководством по чрезвычайным ситуациям.

Посещение заключенных Ограничена организация и проведение долгосрочных и краткосрочных свиданий в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

Посещение беженцев В центре регистрации иностранцев (далее – URC): лицам, ищущим убежища, размещенным в URC, которые имеют право перемещаться по территории Литовской Республики, запрещено покидать URC на период более 2 часов в сутки; Исключения распространяются: на просителей убежища, которые ежедневно получают образовательную деятельность;

на просителей убежища, у которых есть право на работу, которые работают и предоставили действующий рабочий договор в администрацию URC;

на просителей убежища, которым по разрешению администрации URC разрешено выйти из URC дольше чем на 2 часа в течение суток. запрещено посещение иностранцев, размещенных в URC, за исключением встреч с их адвокатами.