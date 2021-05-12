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Охранник собирался на первое свидание и разбогател

Автор Эвелина Никанорова 3
Люк Эшмен

Охранник из английского города Дадли, графство Уэст-Мидлендс, собирался на первое свидание с новой знакомой и сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает газета Express & Star.

21-летний Люк Эшмен рассказал, как 22 апреля решил пригласить девушку на ужин. Перед этим он заглянул в продуктовый магазин за энергетиком, чтобы взбодриться, и заодно взял несколько билетов мгновенной лотереи. Вернувшись в машину, он решил проверить результаты розыгрышей.

Один из билетов оказался выигрышным. В результате Эшмен разбогател на 250 тысяч фунтов стерлингов. Затем он доехал до дома и поделился радостной новостью с семьей.

Вечером во время ужина британец рассказал девушке о победе в лотерее. Он заказал бутылку шампанского, чтобы отметить сразу два события — первое свидание и крупный выигрыш.

«Можно сказать, я сорвал сразу два куша», — отметил победитель.

Часть выигранных денег Эшмен планирует потратить на покупку автомобиля Ford Mustang, а остальную сумму отложить на создание собственного бизнеса, связанного с недвижимостью.

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