Новости Отдых в Литве

Охранники дюн Куршской косы готовятся к летнему сезону

Автор Евгений Русаков 19
Охранники дюн Куршской косы готовятся к летнему сезону

К летнему сезону готовятся не только туристы, но и охранники дюн Куршской косы. Вооруженные свистками и строгими взглядами они внимательно наблюдают и дисциплинируют отдыхающих уже на протяжении шести лет.

Этот год не стал исключением, и набор на новый сезон уже объявлен. На следующей неделе станет известно, кто прошёл отбор и станет дружинником. А с середины мая они начнут дежурства на территории природного резервата Наглю, вокруг познавательной тропы и в ландшафтном заповеднике Парниджё.

Кстати, график работы охранников засекречен. Так что потенциальным нарушителям лучше дважды подумать… и ничего не нарушать.

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