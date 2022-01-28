Музыкальная новинка

«Океан Эльзы» призвал «Весну» посреди зимы

Автор Эвелина Никанорова
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Группа «Океан Эльзы» представила новый сингл «Весна». В тексте танцевальной композиции с элементами фанка и электроники упоминаются французские поэты символисты и крылатая фраза «A la guerre comme à la guerre» («на войне, как на войне»).

– Весна в январе. Аполлинер. Верлен. Рэмбо. Париж и Мост Мирабо. Именно такой оригинальный состав авторов, городов, стран, историй встретились в новой работе – сингле «Весна» – любимой группы страны. Песню «Океан Ельзи» представит ровно за месяц до начала календарной весны 28 января 2022 года, – говорится в аннотации к премьере.

Источник: InterMedia

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