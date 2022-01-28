«Океан Эльзы» призвал «Весну» посреди зимы

– Весна в январе. Аполлинер. Верлен. Рэмбо. Париж и Мост Мирабо. Именно такой оригинальный состав авторов, городов, стран, историй встретились в новой работе – сингле «Весна» – любимой группы страны. Песню «Океан Ельзи» представит ровно за месяц до начала календарной весны 28 января 2022 года, – говорится в аннотации к премьере.