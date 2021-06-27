Спорт

Окончательно утверждён состав сборной Литвы по баскетболу

Автор Евгений Русаков 28
Окончательно утверждён состав сборной Литвы по баскетболу

Главный тренер сборной Литвы по баскетболу Дарюс Масколюнас озвучил окончательный список 12 баскетболистов, которые сразятся за путёвку на Олимпийские игры в Токио.

Окончательный состав сборной Литвы по баскетболу выглядит следующим образом:

Защитники: Мантас Кальниетис, Лукас Лекавичус, Рокас Йокубайтис, Марюс Григонис, Томас Димша;

Форварды: Эймантас Бенджюс, Рокас Гиедрайтис, Гитис Масюлис, Миндаугас Кузьминскас, Арнас Буткявичус;

Центры: Йонас Валанчюнас, Домантас Сабонис.

Напомним, что подготовку к отбору сборная Литвы начала 16 июня в Каунасе. В рамках этой подготовки были сыграны три матча – два со сборной Доминиканской Республики и один со сборной России. Все три матча литовская сборная выиграла.

Турнир, который пройдёт в каунасской арене «Жальгирис», для литовской сборной начнётся 29 июня. В этот день наши баскетболисты встретятся с командой Венесуэлы. 1 июля литовская сборная сразится со сборной Южной Кореи.

В другой группе отношения между собой будут выяснять национальные сборные Словении, Польши и Анголы. В полуфинал пройдут по две лучшие команды из каждой группы. Путёвку на Олимпиаду получит только победитель турнира, который выяснится 4 июля.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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