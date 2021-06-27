Окончательно утверждён состав сборной Литвы по баскетболу

Главный тренер сборной Литвы по баскетболу Дарюс Масколюнас озвучил окончательный список 12 баскетболистов, которые сразятся за путёвку на Олимпийские игры в Токио.

Окончательный состав сборной Литвы по баскетболу выглядит следующим образом:

Защитники: Мантас Кальниетис, Лукас Лекавичус, Рокас Йокубайтис, Марюс Григонис, Томас Димша;

Форварды: Эймантас Бенджюс, Рокас Гиедрайтис, Гитис Масюлис, Миндаугас Кузьминскас, Арнас Буткявичус;

Центры: Йонас Валанчюнас, Домантас Сабонис.

Напомним, что подготовку к отбору сборная Литвы начала 16 июня в Каунасе. В рамках этой подготовки были сыграны три матча – два со сборной Доминиканской Республики и один со сборной России. Все три матча литовская сборная выиграла.

Турнир, который пройдёт в каунасской арене «Жальгирис», для литовской сборной начнётся 29 июня. В этот день наши баскетболисты встретятся с командой Венесуэлы. 1 июля литовская сборная сразится со сборной Южной Кореи.

В другой группе отношения между собой будут выяснять национальные сборные Словении, Польши и Анголы. В полуфинал пройдут по две лучшие команды из каждой группы. Путёвку на Олимпиаду получит только победитель турнира, который выяснится 4 июля.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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