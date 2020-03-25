“Окошко жизни” для медиков

Мы продолжаем рассказывать об инициативах, появляющихся в нашей стране для поддержки людей, которым нужна помощь в условиях карантина. Сегодня речь пойдет о кампании, организованной столичным самоуправлением, под названием “Окно жизни для врачей”. Эти инициатива создана для помощи медицинским работникам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Ведь для того, чтобы медики могли спасать людей, они сами, прежде всего, очень нуждаются в нашей защите. “Окно жизни для врачей” создано для того, чтобы любой житель столицы мог пожертвовать медицинским работникам те средства защиты, которые помогут уберечь, а возможно даже — и спасти их жизнь. К таким средствам относятся новые маски всех типов в герметичных упаковках, респираторы (FFP2, FFP3), резиновые перчатки, защитные очки, бахилы, фартуки, одноразовые шапочки, комбинезоны с капюшонами и так далее. Любое, даже скромное количество средств, может кому-то пригодиться. Объявляя о необходимости такой акции, мэр столицы сказал следующее: «После того как из Китая появилась информация о вирусе, многие жители запаслись средствами защиты, которые, возможно, так и останутся неиспользованными, а врачи в них нуждаются именно сейчас». Оставлять все названные средства просят в герметичных упаковках в контейнере «Окно жизни для врачей» возле здания Вильнюсского самоуправления со стороны ул. Львово (напротив центра 3 Burės). Сотрудники самоуправления сообщают, что случае необходимости такие “окошки жизни” будут открыты и в других местах города.