“Окошко жизни” закрылось. И это — хороший знак

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У жителей Вильнюса более не будут собирать защитные средства для ведущих борьбу с коронавирусом медиков.

Власти столицы со вторника закрывают так называемое “Окно жизни” для медработников. Оно было открыто примерно месяц назад, когда ещё были нарушены доставки средств защиты от инфекции.

Власти Вильнюса выражают благодарность всем жителям, которые через это “Окошко жизни” оказали помощь медикам.

Люди в целом подарили почти 30 тысяч средств защиты — одноразовых перчаток и масок, респираторов, защитных очков, комбинезонов, бахил и шапочек.

Вместе с ними люди оставляли медикам рисунки и записки с благодарностью.