Новости Шоубиз

Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном

Автор RUSRADIO LT 558
Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном

Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном. Она говорит, что сказка не была сказкой, а любимый ее бил, оскорблял и изменял.

«Нас больше нет. Я свободная девушка.
Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи.
Я умоляю 🙏🏻 не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас.
Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но – это но, я не могу сказать из уважения к своей любви.
Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите ❤️🙏🏻 не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу.» – поделилась с поклонниками Ольга.

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