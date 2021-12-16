Музыкальная новинка

Ольга Бузова подарила новогоднюю «Игрушку»

Автор Эвелина Никанорова
Ольга Бузова подарила новогоднюю «Игрушку»
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Ольга Бузова представила сингл «Игрушка». В песне содержится заявление: «Я не твоя игрушка». В качестве альтернативы девушка предлагает любимому найти другую, дождаться февраля и дарить ей «валентинки».

Источник: InterMedia

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