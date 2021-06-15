Шоубиз

Ольга Бузова разрыдалась в эфире из-за Губерниева

Автор Эвелина Никанорова 35
Ольга Бузова разрыдалась в эфире из-за Губерниева

Ольга Бузова расплакалась во время телепередачи. Ведущую обидели слова Дмитрия Губерниева.

Исполнительница хита «Мало половин» посетила телеканал «Матч ТВ», но безобидное участие в программе обернулось настоящим скандалом в прямом эфире. Во время передачи «Все на матч» Ольга выступила в поддержку сборной России, которая до этого проиграла Бельгии.

Ольга нередко подвергается критике. На этот раз Дмитрий Губерниев высказался о ее дебюте в театре, а затем звезда попыталась ответить на каверзные вопросы спортивного комментатора.

«Как футбольной болельщице, вам какая школа ближе: российская, которую сейчас требует Черчесов или советская школа Эфроса, когда они здорово выступали на чемпионате Европы и мира?» — спросил ведущий.

Бузова не осталась в стороне и ответила Дмитрию.

«Хватит уже щеголять знаниями. Я понимаю, что вам за 10 секунд нужно показать вашу образованность, это круто. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол! И да, вчера было не очень!» — парировала артистка.

Губерниев продолжил словесную перепалку, неудачно пошутив над поп-дивой. «Вы перестали пить коньяк по утрам?» — обратился комментатор к певице. Эти слова оскорбили Ольгу, и она не смогла сдержать слез от таких обвинений.

 

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Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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