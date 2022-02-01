Ольга Серябкина показала «Синий цвет твоей любви»

Ольга Серябкина выпустила в свет композицию «Синий цвет твоей любви». Эта песня войдет в одноименный альбом исполнительницы, который увидит свет в конце февраля.

– Я с нетерпением жду этой даты, потому что релиз получился очень интересным. Думаю, многих удивлю этой большой работой, рассказала Ольга в интервью Wday.ru.

Все песни для нового альбома, включая заглавную, Серябкина написала, когда ждала появления на свет своего сына Луки.

– Писать песни во время беременности мне очень понравилось, я чувствовала какую-то особую суперсилу. Моё положение меня никак не отвлекало от работы, наоборот, мне было комфортно и классно! — говорит исполнительница.

Песня «Синий цвет твоей любви», по словам артистки, получилась самой личной, так как была сочинена за день до рождения её сына.

Источник: InterMedia