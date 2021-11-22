Ольга Серябкина родила первенца

«Я узнала, что беременна, поздно вечером. Решила сделать тест просто потому, что он лежал на видном месте и мозолил мне глаза. Вообще не ожидала что-то на нем увидеть. И когда я неожиданно увидела две полоски, то была в невероятном шоке! Я стояла в ванной, смотрела на себя в зеркало и как будто видела в первый раз. Просто вау! Самое интересное, что мы с мужем в тот вечер ждали гостей, и, когда я узнала о беременности, они уже начали собираться у нас дома. Это была не самая лучшая обстановка, чтобы рассказать эту новость супругу. Я решила дождаться более подходящего момента. Скажу честно, было очень сложно», — вспомнила 36-летняя Серябкина.