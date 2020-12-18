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Ольга Серябкина выпустила сингл «ZODIAC»

Автор RUSRADIO LT 19
Ольга Серябкина - ZODIAC

Вдохновленная вкрадчивыми ритмами 80-х загадочная песня претендует на статус самой жаркой новинки этой зимы.

«Музыка делает все, чтобы меньше стесняться»,

поет исполнительница в этой соблазнительной оде молодым, красивым и свободным.

Ольга Серябкина – ведущая российская поп-певица, актриса и поэтесса. Экс-лидер самой известной российской женской команды SEREBRO.

В составе группы Ольга занята 3-е место на конкурсе «Евровидение 2007». Позже она сделала выдающуюся сольную карьеру под псевдонимом MOLLY.

Ее песни слушают в России, Италии, Испании, Болгарии, Японии и других странах. В дискографии MOLLY совместные работы с Егором Кридом, Big Russian Boss, Максимом Свободой и Максимом Фадеевым.

Ольга Серябкина – ZODIAC

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