Олимпиада: итальянскую сборную представили в виде пиццы

Южнокорейский телеканал MBC во время трансляции церемонии открытия Олимпиады в Токио использовал фотографии-ассоциации чтобы представить сборные разных стран. Об этом сообщает местная газета Kukmin Ilbo.

Выход итальянской сборной сопровождало изображение пиццы.

А выход сборной Украины — фото аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Сборную Норвегии представили с помощью фото лосося.

Канал также сопровождал фотографии эксцентричными короткими характеристиками стран. Так о Гаити было написали, что ситуация в стране «туманна из-за убийства президента».

Сборную Швеции канал должен был описать как «развитую страну», однако в словосочетании «развитая страна» (선진국) сделали опечатку. В итоге, получилось слово 선지국, означающее суп из коровьей крови (корейский деликатес).

Сальвадор представили с помощью фото биткоина. А Румынию — картинкой Дракулы. Великобританию представили с помощью фото королевы Елизаветы II, Букингемского дворца и Тауэрского моста.

Зрители начали критиковать канал, когда началась трансляция, поэтому сотрудники MBC принесли извинения.

«В сегодняшней трансляции церемонии открытия использовались неуместные фотографии для представления таких стран, как Украина и Гаити. Помимо этого, для представления еще нескольких стран были использованы неуместные фотографии и описания. Приносим свои извинения зрителям Украины и других стран», — говорится в сообщении MBC.

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