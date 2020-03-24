Олимпийские игры в Токио перенесли на 2021 год

Олимпийские игры в Токио перенесли на год — с лета 2020-го на лето 2021 года. Об этом сообщает CNN.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что договорился об отсрочке проведения Игр с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Точные даты проведения ОИ неизвестны, по словам Абэ, Олимпиаду перенесут “примерно на год”. При этом премьер подчеркнул, что лето 2021 года — “самый поздний” срок, на который может быть отложена Олимпиада.