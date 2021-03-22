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Новости Паутина Спорт

Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей

Автор Эвелина Никанорова 31
Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из других стран. Такое решение приняли из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Решение, в первую очередь, обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии», — сообщила министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских игр.

Министр добавила, что организаторы возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам.

В этой встрече также приняли участие президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться прошлым летом, но были перенесены из-за пандемии. Они пройдут с 23 июля по 8 августа.

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