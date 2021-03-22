Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей

«Решение, в первую очередь, обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии», — сообщила министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских игр.

Министр добавила, что организаторы возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам.

В этой встрече также приняли участие президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться прошлым летом, но были перенесены из-за пандемии. Они пройдут с 23 июля по 8 августа.