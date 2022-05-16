Звёзды

Оливия Родриго и Дрейк стали победителями Billboard Music Awards 2022

Автор Эвелина Никанорова

На MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения Billboard Music Awards. Ведущим стал рэпер Шон Комбс, известный также как Пафф Дэдди.

Оливия Родриго и Дрейк стали победителями Billboard Music Awards 2022

Оливия Родриго

Триумфатором вечера стала Оливия Родриго, завоевавшая семь наград, в том числе «лучший новый артист» и «лучшая певица».

Шесть призов получил Канье Уэст (в то числе «лучший исполнитель госпелов» и «лучший исполнитель христианской музыки»), пять – Дрейк (названный «артистом года»), столько же статуэток досталось песне Kid Laroi и Джастина Бибера «Stay». В четырех номинациях были отмечены Тейлор Свифт и Doja Cat, а почетную награду «Икона» получила Мэри Джей Блайдж из рук Джанет Джексон.

Оливия Родриго и Дрейк стали победителями Billboard Music Awards 2022

Мэри Джей Блайдж

На церемонии выступили Эд Ширан, Florence and The Machine, Трэвис Скотт (это было его первое появление на сцене после трагедии на фестивале Astroworld), Megan Thee Stallion, Silk Sonic и Machine Gun Kelly. Он заинтриговал публику, посвятив песню «Twin Flame» «своей жене и нашему нерожденному ребенку» (действительно ли они поженились с Меган Фокс и беременна ли актриса, осталось тайной).

Источник: InterMedia

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