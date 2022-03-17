Омар Си и Лоран Лафитт снова вместе в продолжении «Шуток в сторону»

Первый трейлер фильма «Шутки в сторону 2» (The Takedown) обнародовал Netflix. Это сиквел французского фильма 2011 года режиссера Давида Шарона «Шутки в сторону» (De l’autre côté du périph), который рассказывал о полицейских-напарниках.

Усман (Омар Си), дерзкий коп из парижского пригорода, и Франсуа (Лоран Лафитт), амбициозный столичный полицейский, объединяют усилия в расследовании убийства жены большого чиновника. Они очень разные: Усман живет по законам комедий с Эдди Мерфи, Франсуа обожает Бельмондо в «Профессионале» и «Смертельное оружие», – но вместе они команда.

В новом фильме, снятом режиссером Луи Летерье, невероятная пара снова воссоединяется для нового расследования, которое проходит через всю Францию. То, что казалось простой сделкой с наркотиками, оказывается крупным уголовным делом, с элементами риска и комедии.

Премьера состоится на Netflix 6 мая.

Источник: InterMedia