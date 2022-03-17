Что посмотреть

Омар Си и Лоран Лафитт снова вместе в продолжении «Шуток в сторону»

Автор Эвелина Никанорова

Первый трейлер фильма «Шутки в сторону 2» (The Takedown) обнародовал Netflix. Это сиквел французского фильма 2011 года режиссера Давида Шарона «Шутки в сторону» (De l’autre côté du périph), который рассказывал о полицейских-напарниках.

Усман (Омар Си), дерзкий коп из парижского пригорода, и Франсуа (Лоран Лафитт), амбициозный столичный полицейский, объединяют усилия в расследовании убийства жены большого чиновника. Они очень разные: Усман живет по законам комедий с Эдди Мерфи, Франсуа обожает Бельмондо в «Профессионале» и «Смертельное оружие», – но вместе они команда.

В новом фильме, снятом режиссером Луи Летерье, невероятная пара снова воссоединяется для нового расследования, которое проходит через всю Францию. То, что казалось простой сделкой с наркотиками, оказывается крупным уголовным делом, с элементами риска и комедии.

Премьера состоится на Netflix 6 мая.

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

«Слугу народа» снова покажет Netflix

«Слугу народа» снова покажет Netflix

Автор Эвелина Никанорова
В трейлере «Gaslit» болтливая Джулия Робертс должна замолчать

В трейлере «Gaslit» болтливая Джулия Робертс должна замолчать

Автор Эвелина Никанорова
Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Иман Веллани меняет свой облик в трейлере сериала «Мисс Марвел»

Иман Веллани меняет свой облик в трейлере сериала «Мисс Марвел»

Автор Эвелина Никанорова
Кот в сапогах сражается с врагами и вспоминает восемь своих жизней

Кот в сапогах сражается с врагами и вспоминает восемь своих жизней

Автор Эвелина Никанорова
Соник сражается за Изумруд Хаоса в трейлере «Соника 2 в кино»

Соник сражается за Изумруд Хаоса в трейлере «Соника 2 в кино»

Автор Эвелина Никанорова
HBO Max и Discovery+ сольются в один сервис

HBO Max и Discovery+ сольются в один сервис

Автор Эвелина Никанорова
«Власть пса» и «Дюна» получили премии Британской киноакадемии

«Власть пса» и «Дюна» получили премии Британской киноакадемии

Автор Эвелина Никанорова
«Митчеллы против машин» и «Аркейн» стали триумфаторами «Энни»

«Митчеллы против машин» и «Аркейн» стали триумфаторами «Энни»

Автор Эвелина Никанорова