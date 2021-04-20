Опасен ли белый дым, идущий с территории БелАЭС?

Мы продолжаем раскрывать темы, волнующие общество. Ввиду того, что рядом находится Островецкая АЭС, – если что-то случится, как на это реагировать?

Сегодня мы зададимся интересными вопросами, которые ещё не поднимали в наших программах. А на связи у нас – директор Департамента экспертиз о наблюдении за облучением Центра радиационной безопасности Литвы Юлюс Жилюкас.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– В последнее время нас удивил белый дым. И это не Ватикан и не выборы Папы Римского. Этот белый дым шел с территории белорусской атомной электростанции. Что это могло означать?

– Во-первых, для того, чтобы появился дым, наверное, нужно, чтобы что-то горело. Или проходили какие-то другие акции. В этом случае этот белый дым – это не дым, это пар. Пар, который выходит из больших двух каминов, которые построены специально для охлаждения работы реакторов. Там циркулирует вода. Просто она охлаждает реакторы, и какое-то количество воды всегда испаряется. Это такой же самый эффект, когда мы нагреваем воду в нашем чайнике, или кипятильнике. Всегда, когда она нагревается, мы видим пар. Потому что температуры бывают достаточно большие, и охлаждать надо достаточно сильно. Так что когда нормально работает реактор, испаряется достаточно большое количество воды. Можно сказать, даже очень большое количество. И если, конечно, температура, другие метеорологические условия, – ветер или давление, – способствуют тому, чтобы этот пар шел на территорию Литвы, само собой, люди видят белый пар, который, как облако, идет на нашу территорию. Да, он может быть похож на дым. Но в этом случае это не дым, а просто водяной пар.

– То есть, можно сказать, что бояться не стоит, раз это просто водяной пар. И нужно надеяться, что это – нормальная стадия работы атомной станции.

– Это нормальная стадия, совершенно верно.

– А чего мы боимся? В данной конкретной ситуации – что должно вызвать наше какое-то опасение? И что может навредить окружающей среде, если именно это паровое облако не является страшным? Что тогда является проблемой?

– Я не могу сказать, что является проблемой, потому что я не специалист ядерных установок. Но, конечно, если получится выброс радиоактивных веществ наружу и ветер будет дуть в сторону нашей территории, тогда это уже будет опасно для здоровья нашего населения и окружающей среды. Но для этого должна случиться авария.

– Значит ли это, что мы сможем определить, если все-таки облако будет радиоактивным? И хватит всевозможных устройств и наших наблюдений для того, чтобы быстро понять, что это что-то серьёзное случилось.

– Во-первых, скорее всего, все-таки мы будем обращать внимание на приборы. Потому что там дым, и мы можем представить, что бывает, когда недалеко, или в Чернобыльской зоне, горят леса. Все люди опасаются, что скоро что-то загорится. Но в такой ситуации никогда не бывает аварийной ситуации. Это не ядерная авария. Также может быть дым, или горят дома, находящиеся где-то недалеко от этой атомной станции. И может дым идти оттуда. Так что так распознать, что это действительно опасное радиоактивное облако, не имея измерительных приборов, мы не сможем.

– То есть, мы должны нашим радиослушателям, в первую очередь, напомнить, что ведутся наблюдения. Если такая ситуация случится, Центр радиационной безопасности а также Служба спасения Литвы, в первую очередь, проинформируют всех граждан. Ну а в предыдущих программах мы уже неоднократно говорили о том, как себя лучше всего вести. Я советую за всей необходимой информацией обратиться на сайт LT72.LT. А на сайте RUSRADIO.LT вы найдете все беседы. В том числе – и с сегодняшним нашим собеседником, директором Департамента экспертиз о наблюдении за облучением Центра радиационной безопасности Литвы Юлюсом Жилюкасом. Спасибо вам большое. Спасибо всем за внимание.