Опасен ли белый дым, идущий с территории БелАЭС?

Мы продолжаем раскрывать темы, волнующие общество. Ввиду того, что рядом находится Островецкая АЭС, – если что-то случится, как на это реагировать?
Сегодня мы зададимся интересными вопросами, которые ещё не поднимали в наших программах. А на связи у нас – директор Департамента экспертиз о наблюдении за облучением Центра радиационной безопасности Литвы Юлюс Жилюкас.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– В последнее время нас удивил белый дым. И это не Ватикан и не выборы Папы Римского. Этот белый дым шел с территории белорусской атомной электростанции. Что это могло означать?
– Во-первых, для того, чтобы появился дым, наверное, нужно, чтобы что-то горело. Или проходили какие-то другие акции. В этом случае этот белый дым – это не дым, это пар. Пар, который выходит из больших двух каминов, которые построены специально для охлаждения работы реакторов. Там циркулирует вода. Просто она охлаждает реакторы, и какое-то количество воды всегда испаряется. Это такой же самый эффект, когда мы нагреваем воду в нашем чайнике, или кипятильнике. Всегда, когда она нагревается, мы видим пар. Потому что температуры бывают достаточно большие, и охлаждать надо достаточно сильно. Так что когда нормально работает реактор, испаряется достаточно большое количество воды. Можно сказать, даже очень большое количество. И если, конечно, температура, другие метеорологические условия, – ветер или давление, – способствуют тому, чтобы этот пар шел на территорию Литвы, само собой, люди видят белый пар, который, как облако, идет на нашу территорию. Да, он может быть похож на дым. Но в этом случае это не дым, а просто водяной пар.
– То есть, можно сказать, что бояться не стоит, раз это просто водяной пар. И нужно надеяться, что это – нормальная стадия работы атомной станции.
– Это нормальная стадия, совершенно верно.
– А чего мы боимся? В данной конкретной ситуации – что должно вызвать наше какое-то опасение? И что может навредить окружающей среде, если именно это паровое облако не является страшным? Что тогда является проблемой?
– Я не могу сказать, что является проблемой, потому что я не специалист ядерных установок. Но, конечно, если получится выброс радиоактивных веществ наружу и ветер будет дуть в сторону нашей территории, тогда это уже будет опасно для здоровья нашего населения и окружающей среды. Но для этого должна случиться авария.
– Значит ли это, что мы сможем определить, если все-таки облако будет радиоактивным? И хватит всевозможных устройств и наших наблюдений для того, чтобы быстро понять, что это что-то серьёзное случилось.
– Во-первых, скорее всего, все-таки мы будем обращать внимание на приборы. Потому что там дым, и мы можем представить, что бывает, когда недалеко, или в Чернобыльской зоне, горят леса. Все люди опасаются, что скоро что-то загорится. Но в такой ситуации никогда не бывает аварийной ситуации. Это не ядерная авария. Также может быть дым, или горят дома, находящиеся где-то недалеко от этой атомной станции. И может дым идти оттуда. Так что так распознать, что это действительно опасное радиоактивное облако, не имея измерительных приборов, мы не сможем.
– То есть, мы должны нашим радиослушателям, в первую очередь, напомнить, что ведутся наблюдения. Если такая ситуация случится, Центр радиационной безопасности а также Служба спасения Литвы, в первую очередь, проинформируют всех граждан. Ну а в предыдущих программах мы уже неоднократно говорили о том, как себя лучше всего вести. Я советую за всей необходимой информацией обратиться на сайт LT72.LT. А на сайте RUSRADIO.LT вы найдете все беседы. В том числе – и с сегодняшним нашим собеседником, директором Департамента экспертиз о наблюдении за облучением Центра радиационной безопасности Литвы Юлюсом Жилюкасом. Спасибо вам большое. Спасибо всем за внимание.
Почему LT72?
LT72 создан с целью подготовки жителей Литвы к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС). Здесь можно узнать о том, как подготовиться к разного вида несчастиям, как вести себя, если оно произошло, где получить информацию во время ЧС и т.д.
В случае ЧС каждый должен быть готов позаботиться о себе и своих близких хотя бы на 72 часа, пока прибудет помощь со стороны.
Как вести себя в случае опасности?
Как вести себя во время массовых мероприятий?
- Отправляясь на массовое мероприятие, проходящее на арене, стадионе и т.п., прежде всего ознакомьтесь с внутренними правилами, осмотритесь вокруг, чтобы знать где расположены аварийные выходы.
- Не рекомендуется и / или запрещается брать с собой оружие, острые предметы, жидкости, зонты, палки, сумки или рюкзак. Если вы заметили подозрительные предметы, оставленные без присмотра – немедленно сообщите об этом сотруднику полиции или охраннику.
- Оденьтесь удобно. Не завязывайте галстук, шаль или платок, не надевайте каблуки.
- Во время массовых мероприятий опасно стоять рядом с полицейскими или охранниками, так как агрессивно настроенная толпа часто свою агрессию направляет на представителей спецслужб.
- Не приближайтесь к людям находящимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения – во время ЧС их поведение становится непрогнозируемым.
- Не стойте рядом со сценой или игровой площадкой – в случае пожара, массовых беспорядков или драки вам будет трудно от туда удалиться.
- В случае пожара, держитесь подальше от стеклянных перегородок и стендов. Во время давки вы можете быть придавлены к стене или перегородке и получить тяжелые травмы.
- Не рекомендуется идти против толпы. Если вы оказались в толпе, старайтесь не попасть в её центр. Не пытайтесь зацепиться за предметы, попадающиеся на пути.
- Не забудьте, что в толпе больше вероятности быть задавленным, чем упасть. Во время давки согните руки в локтях и прижмите их к груди. Это поможет вам облегчить дыхание и защитить себя (свою грудную клетку) от сдавливания.
Как вести себя в случае опасности социального характера?
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СПАСЕНИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
LT-03223 Вильнюс, ул. Швитригайлос, 18
Тел.: + 370 5 271 6599, + 370 5 271 7511, Fax: +370 5 216 3494
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Подготовка к экстремальным ситуациям в Литве
LT72 создан с целью подготовки жителей Литвы к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС). Здесь можно узнать о том, как подготовиться к разного вида несчастиям, как вести себя, если оно произошло, где получить информацию во время ЧС и т.д.
В случае ЧС каждый должен быть готов позаботиться о себе и своих близких хотя бы на 72 часа, пока прибудет помощь со стороны.
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