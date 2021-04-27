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Опасность Островецкой атомной электростанции – в чём она?

Автор Эрнест Алесин 37

Мы продолжаем серию программ, связанных с Островецкой атомной электростанцией, которая находится на границе с Литвой и вызывает немало вопросов и опасений.

В течение нашей программы мы неоднократно разбирались, как себя вести в случае определенных ситуаций. Надеюсь, что эта полезная информация, которую можно найти на сайте RUSRADIO.LT, вам пригодится и вы ею воспользуетесь. 

Сегодня мы посмотрим на вопрос с другой стороны. Мы поговорим о том, что же действительно является – или нет – угрозой для нашей страны. И поэтому у меня на связи заместитель директора Департамента внешнеэкономических отношений и политики экономической безопасности МИДа Литвы Ирена Ведрицкайте. 

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Опасность Белорусской атомной электростанции – вот в чём она? Ну потому что мы всё говорим: вот страшно, страшно… А в чём же самая большая угроза?

– Спасибо за вопрос. Но, если позволите, я начну немножко с такого символического, наверное, наблюдения. Потому что мы говорим о ядерной безопасности и атомной электростанции в Островце в год, когда отмечается 35-я годовщина трагедии в Чернобыле и десятилетие крупнейшей аварии в Фукусиме, которые потрясли мир. И мы обязаны прилагать все усилия, чтобы нам и нашим потомкам не пришлось отмечать такие даты в связи с атомным объектом по соседству. Для этого нужно дальше последовательно мониторить и отслеживать риски развития проекта Белорусской АЭС и активно поднимать проблемные вопросы на международном уровне. 

Если говорить об опасности электростанции, я, наверное, начала бы с того, что каждое государство самостоятельно определяет, какие источники производства электроэнергии выбрать и какой так называемый энергетический микс сформировать. И атомная энергетика – одна из возможных составляющих этого микса. Самое важное – чтобы, развивая проекты атомных электростанций, страны были ответственными, сознательными, соблюдали самые высокие стандарты ядерной безопасности и защиты окружающей среды. Если говорить о проекте Белорусской электростанции, то с самого начала наблюдались тревожные тенденции. Игнорирование добрососедских отношений, нарушение международных конвенций, пренебрежение современными стандартами для новых АЭС. А также недостаток прозрачности, непризнание инцидентов и ошибок и даже манипуляция информацией о миссиях международных экспертов.

– Какие меры принимает Литва на международной арене, чтобы себя сейчас обезопасить? Мы одни в этом бою?

– Я бы так не сказала. И с точки зрения энергетической безопасности балтийского региона отмечу очень важные решения Литвы и наших соседей – Латвии, Эстонии, Польши, – связанные с прекращением импорта электроэнергии из Беларуси в балтийские страны и Европейский союз. И, конечно же, усилия балтийских стран, касающиеся стратегического проекта синхронизации их электросетей с сетями континентальной Европы. Литва делает шаги, чтобы заранее подготовиться к возможным инцидентам и усилить инструменты гражданской защиты. Сотрудничает с институциями Европейского союза и другими европейскими странами.

– Я подведу небольшой итог. На сегодняшний день Литва высказывает свою озабоченность тем, как проводилось строительство и как ведётся эксплуатация Островецкой атомной электростанции. Если доверия будет больше, и информации между странами и обмена будет больше, и прислушиваться к друг другу мы будем больше, – будем жить безопаснее. Все материалы, которые посвящены Островецкой атомной электростанции, тому, как себя вести в случае аварии, можно найти, как всегда, на сайте RUSRADIO.LT, а также на сайте LT72.LT. А у нас на связи была заместитель директора Департамента внешнеэкономических отношений и политики экономической безопасности МИДа Литвы Ирена Ведрицкайте, спасибо вам большое.

– Спасибо вам, всего доброго.

Подготовка кэкстремальным ситуациям в Литве

 

LT72 создан с целью подготовки жителей Литвы к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС). Здесь можно узнать о том, как подготовиться к разного вида несчастиям, как вести себя, если оно произошло, где получить информацию во время ЧС и т.д.

В случае ЧС каждый должен быть готов позаботиться о себе и своих близких хотя бы на 72 часа, пока прибудет помощь со стороны.

Как вести себя во время массовых мероприятий?

  • Отправляясь на массовое мероприятие, проходящее на арене, стадионе и т.п., прежде всего ознакомьтесь с внутренними правилами, осмотритесь вокруг, чтобы знать где расположены аварийные выходы.
  • Не рекомендуется и / или запрещается брать с собой оружие, острые предметы, жидкости, зонты, палки, сумки или рюкзак. Если вы заметили подозрительные предметы, оставленные без присмотра – немедленно сообщите об этом сотруднику полиции или охраннику.
  • Оденьтесь удобно. Не завязывайте галстук, шаль или платок, не надевайте каблуки.
  • Во время массовых мероприятий опасно стоять рядом с полицейскими или охранниками, так как агрессивно настроенная толпа часто свою агрессию направляет на представителей спецслужб.
  • Не приближайтесь к людям находящимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения – во время ЧС их поведение становится непрогнозируемым.
  • Не стойте рядом со сценой или игровой площадкой – в случае пожара, массовых беспорядков или драки вам будет трудно от туда удалиться.
  • В случае пожара, держитесь подальше от стеклянных перегородок и стендов. Во время давки вы можете быть придавлены к стене или перегородке и получить тяжелые травмы.
  • Не рекомендуется идти против толпы. Если вы оказались в толпе, старайтесь не попасть в её центр. Не пытайтесь зацепиться за предметы, попадающиеся на пути.
  • Не забудьте, что в толпе больше вероятности быть задавленным, чем упасть. Во время давки согните руки в локтях и прижмите их к груди. Это поможет вам облегчить дыхание и защитить себя (свою грудную клетку) от сдавливания.

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СПАСЕНИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

LT-03223 Вильнюс, ул. Швитригайлос, 18
Тел.: + 370 5 271 6599, + 370 5 271 7511, Fax: +370 5 216 3494
Эл. почта: pagd@vpgt.lt
www.pagd.lrv.lt

По вопросам активации телефонов обращайтесь по адресу эл. почты gpis@vpgt.lt или по тел. (8 5) 271 6838

Подготовка к экстремальным ситуациям в Литве

LT72 создан с целью подготовки жителей Литвы к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС). Здесь можно узнать о том, как подготовиться к разного вида несчастиям, как вести себя, если оно произошло, где получить информацию во время ЧС и т.д.

В случае ЧС каждый должен быть готов позаботиться о себе и своих близких хотя бы на 72 часа, пока прибудет помощь со стороны.

Подготовка кэкстремальным ситуациям в Литве

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