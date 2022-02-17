Опасные зависимости. Какие психоактивные вещества называют «новыми»

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – опасные зависимости. Какие психоактивные вещества относятся к категории «новых» и почему? Какой вред они несут? Как распознать, что употребляет близкий человек и куда надо в этом случае обращаться?

Наш сегодняшний собеседник – врач-токсиколог Робертас Бадарас. И вот что он говорит.

– Этот термин («новые вещества» – ред.) используется для веществ, которые не попадают в список «плохих веществ» Единой Конвенции о наркотических средствах ООН 1961 года. Дело в том, что некоторым из этих веществ скоро будет уже сто лет. И все вещества, которых нет в этом списке, – они называются «новыми». Или они раньше изготовлены, или сейчас производятся. В Евросоюзе есть такое учреждение – Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркомании. Этот центр реально регистрирует в среднем одно вещество в неделю. Около 800 препаратов всего зарегистрировано в XXI веке. Этих «новых веществ» очень и очень много. А специфика остается старой. Десятки лет не меняется.

Главное – не прятать голову в песок

А насчет ущерба, вреда, так это всем должно уже быть известно. Последствия могут быть – начиная от психоза и заканчивая смертью. Как определить, что есть проблема? Главное – не прятать голову в песок, как страус. Очень часто случается, что когда появляются подозрения, – люди даже не разрешают себе подозревать, что, может быть, все именно так, как я даже боюсь подумать. И если какая-то мысль, какое-то подозрение не один раз приходит в голову, значит, скорее всего, так и есть. Как говорится, если что-то выглядит, как утка, и плывет, как утка – скорее всего, это и есть утка. То есть, нельзя исключать свои подозрения о состоянии близкого человека и отмахиваться от них.

Ну а следующий этап – разбираться, что за вещество может употреблять человек, – это уже не является задачей близких людей. Самый сложный, но важный момент – не бояться признаться себе, что то, чего я опасаюсь, – это именно так. На этом месте чаще всего и спотыкаются люди. Потому что человеку свойственно убеждать себя, что все это выдумки – даже если об этом говорят другие пятнадцать близких людей, соседей или друзей. Только не это, потому что этого быть не может.

Что делать?

Самый правильный совет даст семейный врач. В зависимости от ситуации он направит либо в специализированный центр, либо к тому или иному специалисту, который поможет разобраться с проблемой. Некоторые врачи предпочитают направлять в Центр болезненных зависимостей, некоторые – к нам (в Токсикологический центр Республиканской Вильнюсской Университетской больницы – ред.). Нет проблемы получить помощь. Большая часть людей, у которых проблемное использование этих веществ, не обращаются не потому, что некуда обращаться, а потому, что нет желания. Как говорил один классический рокер, «у меня нет проблем с наркотиками, у меня проблемы с полицией».

В недавних выпусках раздела «Культура здоровья» мы общались с подростковыми психиатрами. Они рассказывали, как вести себя, если психоактивные вещества употребляет совсем юный человек. Конечно же, первым делом надо попробовать поговорить с ним об этом – а затем предложить обратиться за помощью. Кроме семейного врача, можно обращаться в Центр психического здоровья или напрямую к психиатру. В Литве, как уже упоминалось, есть также Центр болезненных зависимостей. В Вильнюсском и Каунасском филиалах центра работают психиатры для детей и подростков, а также психологи, которые консультируют по вопросам употребления психоактивных веществ.

Симптомы, которые настораживают

Поводом для подозрения, что близкий человек употребляет какие-то вещества, могут стать такие признаки. Непривычно быстрая или замедленная речь, потеря аппетита, нарушение координации движения, хронический кашель или насморк, бледность кожи. У человека может быть «стеклянный» взгляд, нарушение сна и т.д. В принципе, если в семье налажены довольно близкие отношения, то заметить какие-то странные изменения в поведении близкого человека не составит труда.

Какие действия стоит предпринимать?

Какими должны быть ваши дальнейшие действия? Прежде всего, специалисты советуют не паниковать. Надо настроиться на то, что близкому человеку нужна помощь. Но не бросаться в эту помощь с головой. Не становиться назидательным, не ругаться с зависимым человеком, не читать ему морали и не устраивать истерик. Очень важно понимать, что несмотря на то, что привычная жизнь семьи нарушена, выход из этой ситуации все равно есть. Просто на это потребуются время и огромное терпение всех участников. Нельзя контролировать, жалеть, давить на чувство вины или прикрывать зависимого человека перед окружающими. Это не принесет пользы, а только затянет процесс его выздоровления. Алгоритм действий – переговоры в доверительной обстановке. Важно предложить человеку отправиться к специалисту. А если он откажется – попробовать договориться, что он перестанет употреблять психоактивные вещества сам, но если у него не получится – вы отправите его на лечение. Практически всегда именно помощь специалистов становится тем спасательным кругом, который помогает справиться с проблемой.