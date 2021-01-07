Новости Социальная информация

Опрос банка SEB показал, что жителям Литвы больше всего не хватает путешествий и мероприятий

Автор RUSRADIO LT 3
Опрос банка SEB показал, что жителям Литвы больше всего не хватает путешествий и мероприятий

Как показали результаты исследования, 54% респондентов назвали путешествия в числе трех самых недостающих в пандемию вещей.

Между тем 47% жителей указали, что соскучились по культурным, музыкальным и спортивным мероприятиям.

45% опрошенных в числе трех самых недостающих в пандемию вещей назвали живые встречи.

Довольно большая часть жителей страны (29%) соскучилась по ресторанами и кафе.

Компания Norstat по заказу SEB провела опрос в ноябре прошлого года, опросив 1002 жителей страны в возрасте 18-74 лет.

Источник
Метки:

Актуальные новости

Егор Крид и Нюша: клип «Mr. & Mrs. Smith»

Автор Эвелина Никанорова

Какую елочку купить и как за ней правильно ухаживать?

Автор Анжелика Орлёнок
Столичная клиника Santaros ищет добровольцев

Столичная клиника Santaros ищет добровольцев

Автор RUSRADIO LT

Рождественская ярмарка пройдет онлайн

Автор RUSRADIO LT

Covid-19 – главное за день

Автор RUSRADIO LT
Базовые тарифы социальных выплат в 2021 году

Базовые тарифы социальных выплат в 2021 году

Автор Анжелика Орлёнок
Продлевается налоговая помощь компаниям

Продлевается налоговая помощь компаниям

Автор RUSRADIO LT

Мот и Доминик Джокер: кавер «Не любишь»

Автор Эвелина Никанорова

Сингл «MAGRITT» от Сюзанны

Автор Эвелина Никанорова