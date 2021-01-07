Опрос банка SEB показал, что жителям Литвы больше всего не хватает путешествий и мероприятий

Как показали результаты исследования, 54% респондентов назвали путешествия в числе трех самых недостающих в пандемию вещей.

Между тем 47% жителей указали, что соскучились по культурным, музыкальным и спортивным мероприятиям.

45% опрошенных в числе трех самых недостающих в пандемию вещей назвали живые встречи.

Довольно большая часть жителей страны (29%) соскучилась по ресторанами и кафе.

Компания Norstat по заказу SEB провела опрос в ноябре прошлого года, опросив 1002 жителей страны в возрасте 18-74 лет.