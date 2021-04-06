Опрос: большинство сотрудников не хотят возвращаться в офис

Многие сотрудники предпочли бы зарабатывать меньше денег на удаленной работе, чем возвращаться в офис.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Гарвардской школой бизнеса и исследовательской фирмой City Square Associates.

В исследовании с марта 2020 года по март 2021-го участвовали около 1500 профессионалов.

Согласно опросу, большинство респондентов – 81% – либо не хотят возвращаться в офис, либо предпочли бы смешанный график работы в будущем (с возможностью чередовать удаленку с офисом).

Отметим, что лишь 18% респондентов предпочитают вернуться в офис на полную ставку. Что примечательно, родители с детьми и люди, состоящие в браке, с большей вероятностью захотят вернуться на работу на полную ставку в офис, чем одинокие.

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