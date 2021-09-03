Опросы по поводу коронавируса в школах будут проводить медики

В случае, если в школах будут устанавливаться случаи заражения коронавирусом, опросы учеников и учителей по поводу возможных контактов отныне будет проводить не Центр общественного здоровья, а работающие в школе медики.

Сообщается, что медики “на месте” смогут сделать это более оперативно. В свою очередь, Центр общественного здоровья на основе полученных данных решит, кому назначать изоляцию. Каждый случай планируется рассматривать индивидуально.

При этом, как и ранее, родители обязаны сообщать школе, если у их ребенка выявляется ковид. Они также обязаны связаться с семейным врачом, который определит срок изоляции.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.